FAMOSOS

Júnior Lima, Mariana Ximenes e Alinne Moraes: famosos jantam em restaurante de luxo em Salvador

Celebridades que estiveram presentes na turnê de Gilberto Gil escolheram o mesmo restaurante para jantar em Salvador. Júnior Lima e Monica Beninni, Leandro Lima, Mariana Ximenes, Alinne Moraes e Pathy de Jesus foram ao Gero, localizado no Hotel Fasano, em frente à Praça Castro Alves.>

O encontro de estrelas ocorreu após o show, na Fonte Nova, no sábado (15).>

O Gero ocupa o espaço do antigo Fasano, no lobby do hotel.>