Leão, Sagitário e outros 3 signos vivem um dia surpreendentemente positivo nesta sexta-feira (16 de janeiro)

Conversas certeiras, decisões mais maduras e uma sensação inesperada de segurança marcam o dia para esses signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 11:00

Signos e mudanças positivas
Signos e mudanças positivas Crédito: Shuttertock

Esta sexta-feira, 16 de janeiro, traz um clima de virada emocional e mental para alguns signos. O dia favorece clareza, autoconfiança e decisões mais conscientes, especialmente para quem vinha se questionando demais ou duvidando do próprio caminho. Há menos medo de errar e mais disposição para aprender com a própria experiência, sem se preocupar tanto com a opinião alheia. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: Hoje, sua mente desacelera o suficiente para que uma ideia realmente importante ganhe espaço. Em vez de se dispersar, você sente clareza sobre o que merece sua atenção agora. Conversas ajudam a organizar sentimentos e decisões, trazendo alívio mental.

Dica cósmica: foque no que faz sentido a longo prazo.

Famosos do signo de Gêmeos

Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação
Maisa Silva (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Adriana Lima (12 de junho) por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti (21 de maio) por Reprodução/Instagram
Angelina Jolie (4 de junho) por Divulgação
Morgan Freeman (1º de junho) por Reprodução
Tom Holland (1º de junho) por Divulgação
Camila Pitanga (14 de junho) por Reprodução/Redes Sociais
Nicole Kidman (20 de junho) por Imagem: Reprodução digital | Prime Video
Yasmin Brunet (6 de junho) por Reprodução/Instagram
Débora Nascimento (16 de junho) por Reprodução
Paul McCartney (18 de junho) por Arisson Marinho/ CORREIO
Fernanda Souza (18 de junho) por Reprodução/Instagram
Sophia Abrahão (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Kendrick Lamar (17 de junho) por Reprodução/Instagram
Chris Evans (13 de junho) por Reprodução
1 de 16
Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação

Leão: A sexta-feira traz um alívio emocional poderoso. Você percebe que não precisa provar nada para ninguém e que sua força está justamente em agir com naturalidade. Liderar sem pressão se torna mais fácil, e isso melhora suas relações.

Dica cósmica: confie no seu ritmo e respeite seus limites.

Famosos do signo de Leão

Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca
Sasha (28 de julho) por Divulgação
Emicida (17 de agosto) por Bruno Trindade/divulgação
Rodrigo Santoro (22 de agosto) por Reprodução/Instagram
Dua Lipa (22 de agosto) por Reprodução/Redes Sociais
Tatá Werneck (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Madonna (16 de agosto) por Reprodução
Gaby Amarantos (1º de agosto) por Reprodução/Instagram
Fábio Assunção (10 de agosto) por Reprodução/TV Globo
Mick Jagger (26 de julho) por VANDERLEI ALMEIDA/AFP PHOTO/Divulgação
Hulk (25 de julho) por Divulgação
Roger Federer (8 de agosto) por Laver Cup/Divulgação
Halle Berry (14 de agosto) por Reprodução/Instagram
Jennifer Lopez (24 de julho) por Reprodução/Instagram
Chris Hemsworth (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Demi Lovato (20 de agosto) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca

Virgem: Este é um dia de paz interior rara. Você consegue enxergar pontos de melhoria sem se criticar ou se cobrar excessivamente. Há uma sensação de aceitação que traz leveza e até alegria. Planejar, escrever ou conversar rende ótimos frutos.

Dica cósmica: seja gentil consigo mesmo ao avaliar suas escolhas.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
1 de 16
Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Sagitário: Questões ligadas à segurança material e ao futuro pedem mais maturidade hoje. Você revisa crenças antigas e percebe que ir com calma pode ser mais eficaz do que apostar em soluções rápidas. O dia termina com mais esperança e confiança.

Dica cósmica: decisões conscientes constroem estabilidade.

Famosos do signo de Sagitário

Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia
Taís Araujo (25 de novembro) por Reprodução/Instagram
Deborah Secco (26 de novembro) por Reprodução/Instagram
Vera Fischer (27 de novembro) por Reprodução/Instagram
Angélica (30 de novembro) por Reprodução/Instagram
Juliette (3 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Taylor Swift (13 de dezembro) por Divulgação
Bruno Gissoni (9 de dezembro) por Reprodução/Redes Sociais
Adriana Esteves (15 de dezembro) por Reprodução
Miley Cyrus (23 de novembro) por Reprodução/Getty Images
Eliana (22 de novembro) por Bob Paulino/TV Globo
Brad Pitt (18 de dezembro) por Jay Hirano/Shutterstock.com
Jay-Z (4 de dezembro) por Shutterstock
Tiago Iorc (28 de novembro) por Reprodução
Nicki Minaj (8 de dezembro) por divulgação
Yanna Lavigne (29 de novembro) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia

Peixes: Uma sensação de alívio toma conta do seu coração. Aquilo que parecia confuso começa a fazer sentido, especialmente em temas ligados a valor pessoal e recursos. Você se sente mais compreendido e seguro para expressar o que sente.

Dica cósmica: transformar sentimentos em palavras é um ato de cura.

Famosos do signo de Peixes

Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram
Rihanna (20 de fevereiro) por Divulgação
Marta (19 de fevereiro) por Livia Villas Boas/CBF
Justin Bieber (1º de março) por Reprodução
Arthur Aguiar (3 de março) por YouTube
Lívian Aragão (23 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Renata Sorrah (21 de fevereiro) por Reprodução
Millie Bobby Brown (19 de fevereiro) por Shutterstock
Regina Casé (25 de fevereiro) por Reprodução | Instagram
Ana Hickmann (1º de março) por Divulgação
Carol Castro (10 de março) por Reprodução
Kelly Key (3 de março) por Reprodução
Giovanna Antonelli (18 de março) por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Borges (23 de fevereiro) por Reprodução/TV Globo
Tom Cavalcante (8 de março) por Reprodução
Débora Falabella (22 de fevereiro) por Jorge Bispo/Divulgação
1 de 16
Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram

Tags:

Signo Gêmeos Leão Virgem Sagitário Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

