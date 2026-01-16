Leão, Sagitário e outros 3 signos vivem um dia surpreendentemente positivo nesta sexta-feira (16 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 11:00
Esta sexta-feira, 16 de janeiro, traz um clima de virada emocional e mental para alguns signos. O dia favorece clareza, autoconfiança e decisões mais conscientes, especialmente para quem vinha se questionando demais ou duvidando do próprio caminho. Há menos medo de errar e mais disposição para aprender com a própria experiência, sem se preocupar tanto com a opinião alheia. Veja a previsão do site "Your Tango".
Gêmeos: Hoje, sua mente desacelera o suficiente para que uma ideia realmente importante ganhe espaço. Em vez de se dispersar, você sente clareza sobre o que merece sua atenção agora. Conversas ajudam a organizar sentimentos e decisões, trazendo alívio mental.
Dica cósmica: foque no que faz sentido a longo prazo.
Leão: A sexta-feira traz um alívio emocional poderoso. Você percebe que não precisa provar nada para ninguém e que sua força está justamente em agir com naturalidade. Liderar sem pressão se torna mais fácil, e isso melhora suas relações.
Dica cósmica: confie no seu ritmo e respeite seus limites.
Virgem: Este é um dia de paz interior rara. Você consegue enxergar pontos de melhoria sem se criticar ou se cobrar excessivamente. Há uma sensação de aceitação que traz leveza e até alegria. Planejar, escrever ou conversar rende ótimos frutos.
Dica cósmica: seja gentil consigo mesmo ao avaliar suas escolhas.
Sagitário: Questões ligadas à segurança material e ao futuro pedem mais maturidade hoje. Você revisa crenças antigas e percebe que ir com calma pode ser mais eficaz do que apostar em soluções rápidas. O dia termina com mais esperança e confiança.
Dica cósmica: decisões conscientes constroem estabilidade.
Peixes: Uma sensação de alívio toma conta do seu coração. Aquilo que parecia confuso começa a fazer sentido, especialmente em temas ligados a valor pessoal e recursos. Você se sente mais compreendido e seguro para expressar o que sente.
Dica cósmica: transformar sentimentos em palavras é um ato de cura.
