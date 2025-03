MEIO BAIANA

Lembra dela? Atriz de 'Meu Primeiro Amor' já morou em Salvador e estudou na Barra

Estrela chegou ao Brasil no início dos anos 2000

Salvador é terra de encontros improváveis e onde a magia do inusitado acontece. A história da vez que cativou os baianos foi a descoberta de que a atriz Anna Chlumsky, conhecida por seus papéis nos filmes Meu Primeiro Amor (1991) e Inventando Anna (2022), morou em Salvador e fala português fluentemente. >

Em entrevista à TNT, Anna relembrou quando morou na capital baiana e conta como aprendeu a língua. "Eu namorava um carioca durante a faculdade e queria falar com a mãe dele. Depois do relacionamento, eu fui estudar em Salvador”, disse. >

A passagem da atriz por Salvador foi no início dos anos 2000, quando frequentou uma escola de idiomas na Barra, para dominar o português. Na época, ela tinha dado uma pausa na carreira artística e estudava Relações Internacionais. Depois, foram dois anos trabalhando no mundo editorial de Nova York, antes do retorno à Hollywood. >