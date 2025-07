CANTOR

Lembra dele? Felipe Dylon aparece irreconhecível vestido de cachorro em arraiá

Ex-ídolo dos anos 2000 participou do evento ao lado da mãe, Maria Lucia Priolli

Quem estava no palco da Festa Julina em São Paulo pode até não ter reconhecido à primeira vista o artista vestido de cachorro, com macacão e orelhas no figurino, mas o ator e cantor em cena era Felipe Dylon, ídolo teen do início dos anos 2000, agora integrante do musical Os Saltimbancos, ao lado da mãe, Maria Lucia Priolli.>