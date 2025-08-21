Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Levante a cabeça: o guia definitivo da paquera offline

Com o cansaço de aplicativos de relacionamento, relações espontâneas podem surpreender

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 17:07

Muitos internautas relatam exaustão de aplicativos de relacionamento
Muitos internautas relatam exaustão de aplicativos de relacionamento Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Cansou de aplicativos? Relações espontâneas no mundo real estão conquistando corações e ganhando cada vez mais adeptos, afirmam especialistas.

Este movimento é uma resposta à fadiga digital e à busca por autenticidade. Envolve redescobrir a arte da conversa casual e a coragem da abordagem presencial. É um retorno às origens do romance.

Término: veja como superar fim de namoro

Término de namoro por Shutterstock
Término de namoro por Shutterstock
Término de namoro por Shutterstock
Término de namoro por Shutterstock
Término de namoro por Shutterstock
Término de namoro por Shutterstock
1 de 6
Término de namoro por Shutterstock

Escolhendo os melhores lugares para conhecer pessoas

Arranjar um date sem aplicativos de namoro exige estratégia de localização. A poetisa Blithe Saxon contou ao New York Times que tentou a sorte em bancos de parque, observando transeuntes. “Vejo as pessoas passando e, se alguém parecer interessante, tento reunir coragem”.

Ela admite os desafios: “Eu não achei ninguém que valha a pena me constranger na frente de todo mundo”. Locais com atividades compartilhadas facilitam a interação. Pense em clubes de livro, workshops ou cafés comunitários.

Integrar a socialização na rotina é crucial. Fazer compras em mercados locais em vez de online expõe você a novas pessoas. Até uma caminhada sem fones de ouvido no parque pode ser uma oportunidade de ouro.

Porque o esforço extra vale totalmente a pena

Encontrar o amor da sua vida demanda iniciativa e um pouco de inconveniência. Onya Solomon, 25, abraça isso completamente. Ele muda seu caminho para casa do trabalho para criar encontros casuais.

Sua filosofia é relaxada: “Eu não gosto de forçar nada. Se aconteceu, aconteceu”. Esta abordagem já lhe rendeu uma rede diversa: amigos, romances e contatos profissionais. Tudo graças a desvios criativos.

Logan Ury, coach de relacionamentos, condensa a estratégia em uma mantra: “Sempre esteja se conectando”. Isto significa ver cada interação como uma semente potencial para algo maior. É uma postura perante a vida.

Dominando a arte prática do flerte ao vivo

Com a localização e mentalidade corretas, a execução é fundamental. Blithe Saxon é veterana em flertar em bares. Sua dica principal é trabalhar a “energia chamativa” e a linguagem visual. O contato visual sustentado é sua arma secreta.

Ela é fã de truques situacionais para quebrar o gelo. Deixar um item cair perto de alguém é um clássico, e pedir para a pessoa segurar seu drink enquanto se abaixa cria um momento compartilhado instantaneamente.

Para ela, a abordagem direta frequentemente vence. “Eu vou até a pessoa e digo que acho ela bonita”. Esta honestidade brutal é desarmante e eficaz. Filtra pessoas que apreciam confiança e clareza.

Desmistificando a abordagem direta e honesta

A franqueza, embora intimidante, é incrivelmente poderosa. O método de Saxon – declarar interesse imediatamente – economiza tempo e energia emocional. “Se tudo der certo, ela vai falar que me achou bonita também”.

Esta técnica pode ser aprendida e refinada com prática. Trata-se de gerenciar o diálogo interno e focar no resultado positivo potencial. A rejeição se torna feedback, não falha.

Esta transparência estabelece um padrão saudável de comunicação desde o início. Atrai pessoas que valorizam honestidade e maturidade emocional. É um investimento numa base de relacionamento sólida.

Concluindo: sua próxima grande história começa agora

A facilidade dos aplicativos tem um custo: a falta de espontaneidade. É por isso que é cada vez mais raro um relacionamento que iniciou com aplicativo durar. A magia do inesperado se perde.

O New York Times capturou este sentimento crescente. A reportagem entrevistou pessoas reais encontrando amor de forma antiga. A mensagem é poderosa: a vida acontece além da tela.

A decisão é sua. Você pode continuar deslizando, ou pode levantar a cabeça, sair na rua e criar a sua própria história. O amor verdadeiro pode estar a apenas uma conversa de distância, esperando você dar o primeiro passo.

Mais recentes

Imagem - No Dia Mundial da Moda, confira tendências de jeans para 2026, a peça mais democrática

No Dia Mundial da Moda, confira tendências de jeans para 2026, a peça mais democrática
Imagem - História de Kami grávida após estupro é cancelada em ‘Dona de Mim’; confira como serão próximos capítulos

História de Kami grávida após estupro é cancelada em ‘Dona de Mim’; confira como serão próximos capítulos
Imagem - Antes de dar conselhos a alguém, faça esta pergunta

Antes de dar conselhos a alguém, faça esta pergunta

MAIS LIDAS

Imagem - Por que os brasileiros estão sendo reprovados no visto americano?
01

Por que os brasileiros estão sendo reprovados no visto americano?

Imagem - Secretaria cria 13 novas linhas de ônibus e reativa outras cinco em Salvador
02

Secretaria cria 13 novas linhas de ônibus e reativa outras cinco em Salvador

Imagem - Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil
03

Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil

Imagem - Seu Jorge e Chico Buarque recusam convite para compor samba enredo em homenagem a Lula
04

Seu Jorge e Chico Buarque recusam convite para compor samba enredo em homenagem a Lula