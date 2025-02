DESABAFO

Lexa agradece a médica por salvar sua vida: 'Pude carregar minha filha'

Cantora falou sobre a emoção de viver com a filha, mesmo que por apenas três dias

A cantora Lexa usou as redes sociais para fazer um agradecimento emocionado à sua médica obstetra, Camila Martin. A profissional fez o parto da pequena Sofia, que nasceu prematura aos seis meses e morreu três dias depois.>

"Quero fazer um agradecimento especial para a minha obstetra que salvou a minha vida e me deu a oportunidade de conhecer a minha filha ainda com vida! Pude carregar minha filha, olhar pra ela, vê-la respirando... Serei eternamente grata", escreveu a cantora.>

Sofia nasceu no dia 2 de fevereiro, de forma prematura, após Lexa ser internada com complicações provocadas por um quadro grave de pré-eclâmpsia. A bebê morreu no dia 5 de fevereiro.>