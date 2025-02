FAMOSOS

Lore Improta revela diagnóstico de problema hormonal que a faz engordar; entenda

Musa tem se dedicado aos ensaios de Carnaval para desfile no Rio de Janeiro

Publicado em 4 de fevereiro de 2025 às 18:47

Os ensaios e a preparação para o Carnaval tem deixado Lore Improta cada vez mais focada na saúde e no corpo. Nesta terça-feira (04) a loira comemorou, junto com seu nutricionista, as conquistas que teve com base em muitas dietas e treinos. Lore, que agora é musa da escola de samba Unidos do Viradouro, contou que em dois meses perdeu 4% dos 16% de percentual de gordura.>

"Estou feliz. Gordura e musculatura já estão como a gente queria", vibrou, ao lado de Rafael Felix, nutricionista que a acompanha há dois anos. >

No entanto, Lore deixou claro que ainda não está satisfeita com os resultados. Ela revelou que está com um problema hormonal, que faz com que ela tenha muita retenção de líquido e, consequentemente, engordar. >

"Agora são apenas uns ajustezinhos porque estou com problema hormonal. Tenho menstruado muito e durante muito tempo. Fico inchada e o maior problema é a retenção. Ainda mais agora que tomei muito corticoide por conta do pé e incha", detalhou, lidando com o neuroma de Morton no pé. O neuroma de Morton é uma doença que provoca um espessamento do tecido ao redor de um nervo do pé, causando dor e sensibilidade. O tratamento pode incluir suportes para arco e almofadas para os pés, injeções de corticosteroides, exercícios de força, sapatos de bico largo e até cirurgia.>