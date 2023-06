Lutadora de jiu-jítsu denuncia ex-marido após violência doméstica e ameaça de morte

Conhecida por ser uma das lendas do jiu-jítsu, Gabi Garcia mostrou aos seguidores que tem vivido momentos de terror ao longo dos últimos dois anos. A lutadora expôs o ex-marido, Bruno Almeida, por violência doméstica, ameaça de morte e golpe.



No Instagram, ela exibiu diversas fotos, vídeos e prints de conversas que Bruno fez e enviou para ela. Em uma das imagens, é possível ver Gabi ensanguentada, com o nariz machucado após uma suposta briga com o ex-marido."Eu não acreditava que isso poderia acontecer, que alguém pudesse ser tão ruim. Um bandido, uma pessoa que cometeu antes de estar comigo e após. (...) Mesmo com a protetiva e a Lei Maria da Penha do meu lado, ele não parou!. Foram 19 fraudes nos meus cartões, 3 bancos em que ele fechou minhas contas, chegar em casa e não ter água, luz, desviar dinheiro dos meus pagamentos", explicou Gabi. (Foto: Reprodução / Redes sociais) Além do relato, ela ainda exibiu as diversas ligações que o ex-marido fez, além de ameaças constantes que recebeu de outros números que a lutadora desconfia ser do ex-marido.