Mãe de Lexa entra para plataforma de conteúdo adulto: 'Terá nu total'

Darlin Ferrattry divulgou nas redes sociais o perfil no site Privacy

Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lexa, agora tem perfil em uma plataforma de conteúdo adulto. A empresária anunciou nas redes sociais, nesta sexta-feira (9), que entrou para o site Privacy. "Sabe as fotos e vídeo que vocês estavam acostumados a verem aqui no Instagram? Agora elas estão mais sensuais e picantes", escreveu. >

"Decidi abrir o Privacy porque eu vinha numa fase muito irreconhecível de mim mesma. Eu me olhava no espelho e não estava me reconhecendo. Aí fiz um ensaio de carnaval, porque eu sou apaixonada pelo carnaval, e me reconheci, me olhei de novo como mulher, sabe?", afirmou, ao Gshow.>