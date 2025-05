'DEVOLVE'

Mãe de MC Kevin faz ameaças após ter carro com bolsas de grife roubado: 'Bagulho está louco'

Valquiria Nascimento disse que itens de luxo levados pelos ladrões somam R$ 20 mil

A ex-sogra de Deolane Bezerra também compartilhou fotos das bolsas e pediu para ninguém comprá-las no comércio ilegal. "Não compra! Está furtada, passaram a mão, roubaram, [está com] ladrãozinho", disse Val, que ainda postou uma imagem do homem que teria furtado seu carro e suas bolsas. "Um recadinho aí, parceiro: devolve minhas coisas, o bagulho tá ficando louco pra você, hein. Devolve", falou.>

A mãe de Kevin também explicou por que estava com tantas bolsas de grife no carro. "Gente, é assim. Eu saio cedo e voltou muito tarde. Quando eu volto, eu já volto dormindo, porque sempre vou com meu marido. É difícil eu andar sozinha, sempre estou com ele. Quando abro o olho, já estou na garagem. Eu só levanto do carro e deixo a bolsa. No outro dia, pego outra bolsa e saio. Vai ficando no carro. Sempre tiro nos finais de semana, porém não chegou o final de semana ainda", finalizou.

