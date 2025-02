VEJA VÍDEO

Mamãe do ano: aos 6 meses de gravidez, Brunna Gonçalves mostra samba no pé na Sapucaí

Esposa de Ludmilla está grávida de sua primeira filha, que se chamará Zuri

Grávida de sua primeira filha, Brunna Gonçalves participou do ensaio técnico da Beija-Flor, na Sapucaí, no Rio de Janeiro. Casada com a cantora Ludmilla, a dançarina está no sexto mês de gestação de Zuri.>