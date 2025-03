NOS ESTADOS UNIDOS

Mansão de Kaká na Flórida é comprada pelo coach Pablo Marçal; veja valor

Residência em Orlando tem campo de futebol e seis quartos

O coach Pablo Marçal (PRTB), ex-candidato à prefeitura de São Paulo, comprou uma mansão nos Estados Unidos. O luxuoso imóvel fica em Orlando, na Flórida, e pertencia ao ex-jogador de futebol Kaká. De acordo com o site Uol, a casa foi adquirida pelo valor de 4,35 milhões de dólares (cerca de R$ 25 milhões).>

A residência, de mais de 2.000 metros quadrados, possui três andares, com seis quartos e sete banheiros, além de sala de jogos, piscina, campo de futebol e vista para um clube de golfe, segundo o site de negócios imobiliários GrowthSpotter. >

A casa foi construída em 2003 sob encomenda de Bob Vander Weide, ex-CEO do time de basquete Orlando Magic, da National Basketball Association (NBA). Kaká, ex-meia da Seleção Brasileira, morou na mansão entre 2015 e 2017, durante sua passagem pelo Orlando City.>

A compra foi concluída em fevereiro deste ano, mas divulgada apenas na última semana. O imóvel está localizado no condomínio de luxo Isleworth, residência de várias celebridades do esporte e do entretenimento. O empresário e ex-jogador de basquete Shaquille O’Neal tem uma mansão na região e, entre os residentes passados, estão o golfista Tiger Woods e os atores Morgan Freeman e Wesley Snipes.

