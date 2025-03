SAÚDE

Manteiga ou margarina: qual opção é mais saudável? especialista explica

Estudos recentes mostram que a margarina passou a ter menos gordura que a manteiga, contudo, a nutricionista Carolina Dias refuta pesquisa

O pão com manteiga ou margarina é um dos alimentos clássicos na mesa do café da manhã do brasileiro. Contudo, o que era pra ser apenas um desjejum saboroso, virou um debate sobre quem é a vilã ou a mocinha da saúde. Mas, afinal, qual é a opção que causa menos danos ao organismo? O CORREIO te conta. >