LUTO

Marido de Erlan Bastos se emociona em enterro do jornalista no Piauí: ‘Eterno guerreiro’

Enterro aconteceu na manhã deste domingo (18)

Alô Alô Bahia

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 13:16

Marido de Erlan Bastos se emociona em enterro do jornalista no Piauí: ‘Eterno guerreiro’ Crédito: Reprodução

O jornalista Neto Maciel, marido do também jornalista Erlan Bastos, não segurou a emoção ao se despedir do companheiro, que faleceu neste sábado (17), aos 32 anos, em decorrência de uma tuberculose peritoneal, forma rara da doença. O enterro aconteceu na manhã deste domingo (18), no Cemitério São Judas Tadeu, em Teresina, no Piauí, reunindo familiares, amigos e pessoas próximas do comunicador.

“Vá com Deus, meu amor! A gente fica aqui levando seu legado e não deixando sua voz sumir. Meu grande e eterno guerreiro”, escreveu Neto, que vivia um relacionamento com Erlan há 15 anos. Mais cedo, ele compartilhou um registro ao lado do amado e voltou a lamentar a perda. “Te amo mil milhões, meu amor! Tá doendo muito ficar aqui sem você”, desabafou.