Marido de Erlan Bastos se emociona em enterro do jornalista no Piauí: ‘Eterno guerreiro’

Alô Alô Bahia
Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 13:16
O jornalista Neto Maciel, marido do também jornalista Erlan Bastos, não segurou a emoção ao se despedir do companheiro, que faleceu neste sábado (17), aos 32 anos, em decorrência de uma tuberculose peritoneal, forma rara da doença. O enterro aconteceu na manhã deste domingo (18), no Cemitério São Judas Tadeu, em Teresina, no Piauí, reunindo familiares, amigos e pessoas próximas do comunicador.
“Vá com Deus, meu amor! A gente fica aqui levando seu legado e não deixando sua voz sumir. Meu grande e eterno guerreiro”, escreveu Neto, que vivia um relacionamento com Erlan há 15 anos. Mais cedo, ele compartilhou um registro ao lado do amado e voltou a lamentar a perda. “Te amo mil milhões, meu amor! Tá doendo muito ficar aqui sem você”, desabafou.
Conhecido por sua atuação no jornalismo de entretenimento, Erlan estava atuando no programa Bora Amapá, transmitido pela TV Band no estado. Em dezembro do ano passado, ele precisou ser internado após passar mal ao vivo durante um programa ao vivo. Ele sentiu dores no peito e na região abdominal. No dia de 24 de dezembro, ele anunciou que havia recebido alta hospitalar, mas não divulgou o diagnóstico.