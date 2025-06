SAÚDE

Médica revela chá para aliviar sintomas de gripe

Bebida combina propriedades antivirais, expectorantes e anti-inflamatórias, ajudando a fortalecer o sistema imunológico

Agência Correio

Publicado em 5 de junho de 2025 às 19:00

Médica indica chá eficaz contra gripe Crédito: Freepik

A chegada das estações frias frequentemente coincide com a baixa imunidade, tornando as pessoas mais suscetíveis a infecções virais como gripes e resfriados. Contudo, há um segredo natural para blindar o corpo e aliviar os incômodos. >

A médica Elodia Ávila, especialista em nutrologia, apontou em entrevista ao Metrópoles o chá de gengibre com limão e mel como a melhor opção para enfrentar as infecções do trato respiratório. Ele oferece um auxílio completo para o seu bem-estar.>

Esta potente combinação se destaca por suas propriedades antivirais, expectorantes e anti-inflamatórias. Ela age diretamente nos sintomas, como tosse, congestão nasal e dores na garganta, proporcionando um alívio eficaz.>

Como os ingredientes agem?

O gengibre, um dos pilares deste chá, é reconhecido por sua ação anti-inflamatória e termogênica. Ele atua para reduzir dores e ainda acelera o processo de recuperação do corpo, permitindo que você se sinta melhor rapidamente.>

O limão contribui com sua riqueza em vitamina C, um nutriente vital para o fortalecimento do sistema imunológico. Isso significa que seu corpo se torna mais resistente às infecções, combatendo os vírus de forma mais eficiente.>

O mel entra em ação como um poderoso antimicrobiano, ajudando a controlar o crescimento de microrganismos. Além disso, ele possui a capacidade de acalmar a irritação na garganta e suavizar a tosse, oferecendo conforto.>

A combinação desses três elementos proporciona um alívio notável dos sintomas da gripe. Eles trabalham em conjunto para controlar a febre leve e facilitar a expulsão do muco, contribuindo para uma sensação de desobstrução e melhora geral.>

Mais que a gripe

Mas os benefícios do chá de gengibre, limão e mel não param na gripe. Elodia Ávila destaca que esta bebida também é uma grande aliada na digestão, no alívio de náuseas e no fortalecimento contínuo da imunidade.>

A especialista ainda menciona que o limão ajuda a equilibrar o pH do corpo e tem efeito detox. E o gengibre também auxilia em quadros de enjoos e para dores articulares, demonstrando sua versatilidade.>

Como fazer?

Para fazer este chá poderoso, ferva uma xícara de água. Adicione uma ou duas rodelas de gengibre fresco e deixe ferver por cinco minutos, liberando todo o potencial da raiz.>