Médico japonês de 95 anos compartilha 8 dicas para chegar até os 100

Cardiologista aposentado mostra como hábitos simples ajudam na saúde e disposição

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 12:21

Sua vitalidade aos 95 anos reforça que a chave da longevidade está no equilíbrio
Sua vitalidade aos 95 anos reforça que a chave da longevidade está no equilíbrio Crédito: Imagem gerada por IA

Em Osaka, no Japão, um cardiologista de 95 anos, já fora da ativa, chama atenção pelo vigor e pela forma equilibrada com que mantém a saúde. Sua rotina oferece pistas valiosas sobre como envelhecer com qualidade.

Com uma vida marcada por propósito, criatividade e vínculos sociais, ele se tornou referência de longevidade ativa e saudável, dividindo seus costumes diários. Veja alguns deles:

Atividade física e caminhada

É importante praticar atividade física regularmente para manter o peso saudável (Imagem: Ihor Bulyhin | Shutterstock) por Imagem: Ihor Bulyhin | Shutterstock

1 - Caminhada ao amanhecer

Todos os dias, o médico inicia a manhã às 5h com sua tradicional caminhada. O trajeto dura de 30 minutos a uma hora, garantindo em média 7.000 passos.

Seja nas trilhas que levam às Cataratas de Minoh ou nas ruas de Ikeda, esse hábito funciona como fonte de energia e clareza mental logo cedo.

2 - Rotina de exercícios físicos

Depois da caminhada, ele segue com uma sequência de treinos planejados. Começa com alongamentos para aquecer e continua com atividades de força e equilíbrio.

Os movimentos variam de acordo com suas condições e necessidades, mudando a cada dia para manter o corpo ativo sem sobrecarregar.

3 - Contato virtual com familiares e amigos

Na sequência, acessa redes sociais como Instagram e Facebook para conversar com conhecidos e parentes.

Estudos mostram que o isolamento social é um dos fatores que mais aumentam a solidão em idosos, principalmente entre homens.

Manter relações digitais com pessoas de diferentes lugares ajuda a reforçar seu bem-estar emocional e o sentimento de vínculo.

4 - Escrita diária em blog pessoal

Desde 2014, ele separa alguns minutos quase todos os dias para registrar pensamentos, histórias e aprendizados em um blog. O espaço já acumula mais de mil postagens.

Esse hábito comprova como práticas simples repetidas com constância podem gerar grandes resultados ao longo do tempo.

5 - Expressão artística

Além da medicina, cultiva sua veia artística. Diariamente, desenha seu autorretrato, explorando traços e sombras como forma de se compreender melhor.

Em meio à pressa do cotidiano, essa pausa para olhar para si mostra como a arte pode se tornar uma ferramenta de equilíbrio e autoconhecimento.

6 - Curiosidade para novas atividades

Durante a pandemia, passou a se dedicar à jardinagem, inspirado pelas flores que observava em suas caminhadas.

Por incentivo de alguém próximo, também começou a aprender flauta doce, instrumento que fortalece a respiração e auxilia na deglutição.

Esse interesse mostra que nunca é tarde para aprender algo novo. A disposição em experimentar mantém sua mente estimulada e o espírito curioso.

7 - Descanso com cochilos

Ao longo do dia, reserva breves pausas para recuperar energia.

Costuma tirar um cochilo de aproximadamente 30 minutos pela manhã, entre 8h e 9h, e outro à tarde, muitas vezes durante a leitura.

Ouvir as necessidades do corpo e respeitar os momentos de descanso tem papel essencial em sua vitalidade.

8 - Pratos balanceados

Apesar de ativo, ele também aprecia refeições saborosas, incluindo carnes vermelhas, queijos e vinhos.

Ao mesmo tempo, a comida caseira japonesa sempre traz vegetais e legumes, como no curry preparado da forma tradicional.

Ainda que nem todos seus hábitos sejam considerados ideais no Ocidente, sua disposição aos 95 anos mostra que equilíbrio é a chave para a longevidade.

