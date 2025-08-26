Médico japonês de 95 anos compartilha 8 dicas para chegar até os 100

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 26 de agosto de 2025 às 12:21
Em Osaka, no Japão, um cardiologista de 95 anos, já fora da ativa, chama atenção pelo vigor e pela forma equilibrada com que mantém a saúde. Sua rotina oferece pistas valiosas sobre como envelhecer com qualidade.
Com uma vida marcada por propósito, criatividade e vínculos sociais, ele se tornou referência de longevidade ativa e saudável, dividindo seus costumes diários. Veja alguns deles:
Atividade física e caminhada
Todos os dias, o médico inicia a manhã às 5h com sua tradicional caminhada. O trajeto dura de 30 minutos a uma hora, garantindo em média 7.000 passos.
Seja nas trilhas que levam às Cataratas de Minoh ou nas ruas de Ikeda, esse hábito funciona como fonte de energia e clareza mental logo cedo.
Depois da caminhada, ele segue com uma sequência de treinos planejados. Começa com alongamentos para aquecer e continua com atividades de força e equilíbrio.
Os movimentos variam de acordo com suas condições e necessidades, mudando a cada dia para manter o corpo ativo sem sobrecarregar.
Na sequência, acessa redes sociais como Instagram e Facebook para conversar com conhecidos e parentes.
Estudos mostram que o isolamento social é um dos fatores que mais aumentam a solidão em idosos, principalmente entre homens.
Manter relações digitais com pessoas de diferentes lugares ajuda a reforçar seu bem-estar emocional e o sentimento de vínculo.
Desde 2014, ele separa alguns minutos quase todos os dias para registrar pensamentos, histórias e aprendizados em um blog. O espaço já acumula mais de mil postagens.
Esse hábito comprova como práticas simples repetidas com constância podem gerar grandes resultados ao longo do tempo.
Além da medicina, cultiva sua veia artística. Diariamente, desenha seu autorretrato, explorando traços e sombras como forma de se compreender melhor.
Em meio à pressa do cotidiano, essa pausa para olhar para si mostra como a arte pode se tornar uma ferramenta de equilíbrio e autoconhecimento.
Durante a pandemia, passou a se dedicar à jardinagem, inspirado pelas flores que observava em suas caminhadas.
Por incentivo de alguém próximo, também começou a aprender flauta doce, instrumento que fortalece a respiração e auxilia na deglutição.
Esse interesse mostra que nunca é tarde para aprender algo novo. A disposição em experimentar mantém sua mente estimulada e o espírito curioso.
Ao longo do dia, reserva breves pausas para recuperar energia.
Costuma tirar um cochilo de aproximadamente 30 minutos pela manhã, entre 8h e 9h, e outro à tarde, muitas vezes durante a leitura.
Ouvir as necessidades do corpo e respeitar os momentos de descanso tem papel essencial em sua vitalidade.
Apesar de ativo, ele também aprecia refeições saborosas, incluindo carnes vermelhas, queijos e vinhos.
Ao mesmo tempo, a comida caseira japonesa sempre traz vegetais e legumes, como no curry preparado da forma tradicional.
Ainda que nem todos seus hábitos sejam considerados ideais no Ocidente, sua disposição aos 95 anos mostra que equilíbrio é a chave para a longevidade.