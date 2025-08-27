FORÇA

Menino mais forte do mundo surpreende com músculos de adulto aos 5 anos

Giuliano Stroe reaparece e mostra como transformou sua vida no esporte

Agência Correio

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 08:02

Do recorde mundial à luta no ringue: a nova fase do menino mais forte Crédito: Reprodução/Youtube

Aos 5 anos, Giuliano Stroe surpreendeu o mundo com músculos de adulto. Conhecido como “o menino mais forte do mundo”, entrou para o Guinness e virou fenômeno. Hoje, aos 21 anos, sua vida mudou de rumo.

Atualmente morando na Itália, Giuliano reapareceu no TikTok, onde divide treinos e competições. A infância de fama ficou para trás, mas sua paixão pelo esporte continua em uma modalidade inesperada.

Da fama precoce ao Guinness

Em 2008, Giuliano apareceu em vídeos levantando pesos e fazendo exercícios avançados. Com apenas cinco anos, chamava atenção pela força física e rapidamente ganhou espaço na mídia internacional.

No ano seguinte, conquistou o Guinness ao percorrer dez metros carregando uma bola pesada entre as pernas. O feito virou notícia no mundo todo e consolidou sua imagem como a criança mais forte da época.

Apesar da admiração, surgiram críticas sobre os treinos intensos. Seu pai, Julian, era apontado como o responsável, mas sempre dizia: “Ele treina por vontade própria, não porque eu o obrigo”.

Polêmicas e mudanças

As críticas chamaram atenção de órgãos de proteção à infância. Giuliano chegou a passar por exames médicos que apontaram problemas de desenvolvimento muscular e ósseo devido ao esforço precoce.

Com a recomendação de médicos, precisou reduzir a intensidade dos treinos e se afastar do fisiculturismo. Ao lado do irmão Claudio, sonhava em seguir carreira esportiva, mas o destino seria outro.

Com os anos, a família preferiu o anonimato. Giuliano cresceu longe dos holofotes, até reaparecer nas redes sociais mostrando que, apesar das mudanças, a paixão pelo esporte seguia intacta.

A nova vida no esporte

Hoje, aos 21 anos, Giuliano surpreende os seguidores ao mostrar treinos de boxe. No ringue, encontrou uma nova forma de canalizar a disciplina que marcou sua infância.

No TikTok, voltou a impressionar com flexões de 90 graus, mas também recebeu críticas.