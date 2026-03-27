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Mirinho rouba maleta de dinheiro para destruir Tonho em 'A Nobreza do Amor' desta sexta (27)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de março de 2026 às 16:00

Mirinho rouba maleta de dinheiro para destruir Tonho Crédito: Reprodução/TV Globo 

No capítulo desta sexta-feira (27), em A Nobreza do Amor, Tonho vai comer o pão que o diabo amassou nas mãos do invejoso Mirinho.

Cansado de perder espaço, o playboy decide jogar baixo. Ele esconde a mala com o dinheiro que Casemiro usaria para pagar os funcionários e fazer todo mundo achar que o Tonho é o ladrão da história. Assim que dá falta do dinheiro, Tonho se desespera e avisa a todos sobre o sumiço.

Para tentar limpar sua barra e não deixar os trabalhadores na mão, Tonho tenta tirar do próprio bolso para cobrir o rombo, mas Casemiro não aceita. Enquanto isso, Fortunato assume o caso e promete revirar tudo para descobrir quem levou a maleta.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação

O que o Mirinho não esperava é que o seu 'esconderijo perfeito' seria descoberto por quem ele menos imagina, Mundica. A jovem encontra o dinheiro escondido e não pensa duas vezes antes de enfrentar o vilão.

Alika/Lúcia dá um belo 'não' para a proposta de Virgínia e ganha um novo emprego com Teresa nas costuras. Já Sebastião cria coragem e pede a mão de Virgínia em casamento.

No reino de Batanga, Chinua abre os olhos de Akin e Ladisa sobre as reais e perigosas intenções do vilão Jendal.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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