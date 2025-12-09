Morre Ede Cury, assessora do cantor Leonardo e outros famosos como Carla Perez, aos 70 anos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 18:13
Morreu nesta terça-feira (9), em São Paulo, aos 70 anos, a assessora de imprensa Ede Cury, conhecida por realizar trabalhos diversos artistas como o cantor Leonardo, com quem coleciona diversos registros nas redes sociais, além da ex-dançarina Carla Perez, a apresentadora Ana Maria Braga e a cantora Sula Miranda.
A assessora cuidava da carreira de Leonardo há mais de três décadas. Nas redes sociais, Ede tinha vários registros ao lado do sertanejo. O cantor, que recebeu alta hospitalar após ter um quadro de gastroenterite, usou as redes sociais para lamentar a morte da assessora.
Ede Cury
“Minha querida Ede, você sabe o quanto foi importante na minha vida e do meu irmão Leandro. Segurou muitas broncas, cuidou de mim como filho, e da minha família como sua. Colheu minhas lágrimas nos momentos mais difíceis, sempre com uma palavra amiga. Obrigado por tudo Ede, foram mais de 25 anos de cumplicidade e fidelidade. Para sempre estará no meu coração”, escreveu na legenda de uma publicação em que aparece ao lado da assessora.
Ede foi uma das assessoras mais respeitadas nos bastidores da música sertaneja, e ganhou destaque pelo trabalho de décadas com a dupla Leandro & Leonardo e, em seguida, na carreira solo. Ede começou a trabalhar com a dupla em 1993. A assessora iniciou a carreira na década de 1990. Ela era filha de Rosvaldo Cury, um dos proprietários da gravadora Copacabana.