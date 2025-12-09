LUTO

Morre Ede Cury, assessora do cantor Leonardo e outros famosos como Carla Perez, aos 70 anos

Assessora de imprensa trabalhou também com Ana Maria Braga e Carla Perez

Felipe Sena

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 18:13

Ede Cury trabalhou durante mais de 30 anos com cantor Leonardo Crédito: Reprodução | Instagram

Morreu nesta terça-feira (9), em São Paulo, aos 70 anos, a assessora de imprensa Ede Cury, conhecida por realizar trabalhos diversos artistas como o cantor Leonardo, com quem coleciona diversos registros nas redes sociais, além da ex-dançarina Carla Perez, a apresentadora Ana Maria Braga e a cantora Sula Miranda.

A assessora cuidava da carreira de Leonardo há mais de três décadas. Nas redes sociais, Ede tinha vários registros ao lado do sertanejo. O cantor, que recebeu alta hospitalar após ter um quadro de gastroenterite, usou as redes sociais para lamentar a morte da assessora.

“Minha querida Ede, você sabe o quanto foi importante na minha vida e do meu irmão Leandro. Segurou muitas broncas, cuidou de mim como filho, e da minha família como sua. Colheu minhas lágrimas nos momentos mais difíceis, sempre com uma palavra amiga. Obrigado por tudo Ede, foram mais de 25 anos de cumplicidade e fidelidade. Para sempre estará no meu coração”, escreveu na legenda de uma publicação em que aparece ao lado da assessora.

Leonardo lamentou morte de Ede Cury nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram