Morre Ede Cury, assessora do cantor Leonardo e outros famosos como Carla Perez, aos 70 anos

Assessora de imprensa trabalhou também com Ana Maria Braga e Carla Perez

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 18:13

Ede Cury trabalhou durante mais de 30 anos com cantor Leonardo
Crédito: Reprodução | Instagram

Morreu nesta terça-feira (9), em São Paulo, aos 70 anos, a assessora de imprensa Ede Cury, conhecida por realizar trabalhos diversos artistas como o cantor Leonardo, com quem coleciona diversos registros nas redes sociais, além da ex-dançarina Carla Perez, a apresentadora Ana Maria Braga e a cantora Sula Miranda.

A assessora cuidava da carreira de Leonardo há mais de três décadas. Nas redes sociais, Ede tinha vários registros ao lado do sertanejo. O cantor, que recebeu alta hospitalar após ter um quadro de gastroenterite, usou as redes sociais para lamentar a morte da assessora.

Crédito: Reprodução | Instagram

“Minha querida Ede, você sabe o quanto foi importante na minha vida e do meu irmão Leandro. Segurou muitas broncas, cuidou de mim como filho, e da minha família como sua. Colheu minhas lágrimas nos momentos mais difíceis, sempre com uma palavra amiga. Obrigado por tudo Ede, foram mais de 25 anos de cumplicidade e fidelidade. Para sempre estará no meu coração”, escreveu na legenda de uma publicação em que aparece ao lado da assessora.

Leonardo lamentou morte de Ede Cury nas redes sociais
Crédito: Reprodução | Instagram

Ede foi uma das assessoras mais respeitadas nos bastidores da música sertaneja, e ganhou destaque pelo trabalho de décadas com a dupla Leandro & Leonardo e, em seguida, na carreira solo. Ede começou a trabalhar com a dupla em 1993. A assessora iniciou a carreira na década de 1990. Ela era filha de Rosvaldo Cury, um dos proprietários da gravadora Copacabana.

Tags:

ana Maria Braga Carla Perez Leonardo ede Cury

