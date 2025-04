PAGARIA?

Musa de escola de samba leiloa tapa-sexo usado no Carnaval e valor impressiona

Ela vai usar dinheiro para cobrir despesas que teve na folia

A musa da escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi, Rosana Ferreira “Bumbum”, 38 anos, fez um leilão e conseguiu vender o tapa-sexo que usou no desfile das escolas de samba de São Paulo no Carnaval. A peça teve lance inicial de R$ 2 mil e acabou sendo arrematada por R$ 10 mil.>