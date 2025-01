PÂNICO

Namorada de Belo após sofrer assalto à mão armada: 'Iam me matar'

Ela teve carro de luxo levado por criminosos; veículo foi recuperado, mas pertences pessoais seguem desaparecidos

Anna Luiza Santos

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 19:20

Rayane Figliuzzi e Belo Crédito: Reprodução

A influenciadora Rayane Figliuzzi, namorada do cantor Belo, viveu momentos de pânico no começo da semana após ser vítima de um assalto à mão armada por criminosos na zona norte do Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira (31), Rayane falou pela primeira vez sobre a situação em seu perfil nas redes sociais. >

"Ainda não estou com a cabeça muito boa. Tudo o que aconteceu comigo na segunda-feira (27) foi bem traumático, bem difícil, a pior sensação que tive na minha vida de tudo o que aconteceu", desabafou.

>

Rayane relatou que estava indo ao dentista quando foi surpreendida pelos criminosos. "Estacionei o meu carro. Quando parei, veio uma moto e dois caras. Veio um cara de longe, andando na minha direção, me avisando para entrar no carro porque eu ia ser assaltada. Mas eu já tinha botado a chave na bolsa e já tava saindo. Quando o cara [bandido] percebeu que um homem tava tentando me avisar, ele o fez de refém. Fiquei desesperada, não entendia o que estava acontecendo".>

A influenciadora confessou que o pânico a fez ceder todos seus objetos de valor aos assaltantes. "O menino tava com o revólver. Pensei que iam me matar. Dei tudo pra ele: celular, bolsa, a chave do meu carro".>

No final, Rayane ainda agradeceu a ajuda dos seguranças do shopping, responsáveis por socorrê-la em meio ao desespero. Um dos agentes ainda ficou refém no assalto. "Fiquei muito preocupada com o cara que tinha me ajudado e ficado de refém. Queria te agradecer de coração. Não sei se faria alguma coisa assim [por alguém], de verdade. Botar sua vida em risco por causa de uma pessoa. Ele foi incrível comigo". >