UNIÃO DE HERDEIROS

Natureza e sossego: veja onde será o casamento de Giovanna Lancelloti com filho do bicheiro da Beija-Flor

Cerimônia ocorrerá em junho no interior de São Paulo

A atriz Giovanna Lancellotti está de casamento marcado com o herdeiro Gabriel David para 28 de junho. Os pombinhos escolheram como cenário da cerimônia um lugar de paz, tranquilidade e sossego para celebrar a união. O casal está junto há quatro anos e o noivado ocorreu em março do ano passado. >

O casal esperou passar a folia do Carnaval para seguir com os preparativos do casório pois Gabriel David é presidente da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba) e um dos herdeiros da agremiação de Beija-Flor de Nilópolis, já que é filho do presidente da escola, o bicheiro Anísio Abraão David. >