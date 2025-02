CRIMINALIDADE

Netinho de Paula leva soco no olho durante assalto em São Paulo

Além da agressão, cantor teve celular levado

Anna Luiza Santos

Publicado em 26 de fevereiro de 2025 às 20:35

Netinho Crédito: Reprodução

Na última terça (25), o cantor Netinho de Paula foi vítima de um assalto na Rodovia dos Imigrantes, em São Paulo. Na ação dos criminosos armados, ele também foi agredido, levando um soco no rosto. O artista usou suas redes sociais para desabafar sobre o momento traumático. >

"Quero dizer que está tudo bem, que o pior já passou. Ontem, à noite, na minha vinda para São Paulo, na Rodovia dos Imigrantes, eu fui abordado, um carro me enquadrou. Eles estavam muito nervosos, com as armas nas mãos", detalhou. >

Mostrando os hematomas da agressão no olho, o cantor continuou. "Poderia ter acontecido algo pior. Hoje não era para eu estar aqui mesmo, mas o rapaz era jovem, estava nervoso... Acabou me dando um soco, que pegou no olho". >

Ainda no Instagram, Netinho de Paula disse que os ladrões levaram o seu celular. "Levou um celular, mas estou vivo. Graças a Deus deu tudo certo. É o que importa, a gente estar vivo", reforçou. >