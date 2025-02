PODE ISSO?

No SBT, Zé Felipe dá beijo na boca de irmãos e gera críticas nas redes sociais

Momento ocorreu durante programa da Virgínia Fonseca na emissora

Anna Luiza Santos

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 17:12

Zé Felipe beija irmão João Guilherme Crédito: Reprodução

Neste fim de semana, o cantor Zé Felipe participou do programa Sabadou com Virgínia, no SBT, ao lado dos seus irmãos João Guilherme, Matheus Vargas e Pedro Leonardo. Porém, um gesto inusitado chamou atenção e dividiu opiniões dos internautas. No final do programa, Zé se despede dos três irmãos com selinhos. >

Com abraços e beijos, o cantor foi até cada um dos irmãos enquanto apresentava sua última música, o hit 'Oh Garota Quero Você Só Pra Mim'. Ele deu um selinho na esposa, a influenciadora digital Virgínia Fonseca, e seguiu para beijar o irmão caçula, João Guilherme, que fez uma cara de nojo ao se aproximar do sertanejo>

SOCORRO! Zé Felipe chega no programa e lasca beijinho em todos os irmãos. #SabadouComVirgínia pic.twitter.com/ZJfjMvbelK — Brenno (@brenno__moura) February 9, 2025

A reação do namorado de Bruna Marquezine repercutiu nas redes sociais, levantando debates sobre este tipo de afeto entre familiares. "Ele deu selinho em todos os irmãos. Qual o problema?", questionou um internauta do X, antigo Twitter. "Estou passado, nunca que eu teria intimidades assim com meu irmão", afirmou outro. "Ele sempre cumprimenta os irmãos dele com selinho! Mas acho que com o João Guilherme é meio forçado", reparou outro. >