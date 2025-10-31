TECNOLOGIA

Notebook lento e travando? Veja dica simples para deixar seu laptop novo

Descubra como o sistema gratuito do Google pode dar uma vida nova ao seu laptop antigo

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 05:00

Aprenda a instalar o Chrome OS Flex para ressuscitar PCs limitados Crédito: Freepik

Você tem um notebook antigo, parado na gaveta, acumulando poeira e se tornando um futuro lixo eletrônico? Não está sozinho. Com a chegada de sistemas modernos como o Windows 11, muitos equipamentos mais velhos acabam aposentados, pois não conseguem cumprir as exigências mínimas de hardware.

No entanto, existe uma solução leve e gratuita que pode dar uma "segunda chance" ao seu companheiro digital.

O Google oferece o Chrome OS Flex, um sistema operacional desenhado para ser eficiente e compatível com hardware mais modesto. Ele é ideal para tarefas básicas, como navegar na internet, assistir a vídeos e criar documentos, e o melhor: é fácil de instalar e não custa nada.

Com a crescente preocupação ambiental — o volume mundial de lixo eletrônico aumentou 82% entre 2010 e 2022, de acordo com uma pesquisa da Universidade das Nações Unidas —, reaproveitar equipamentos antigos se torna uma ação importante. Acompanhe nosso guia e aprenda a instalar o Chrome OS Flex para resgatar seu laptop e ainda fazer sua parte pelo planeta!

Requisitos mínimos: o que você precisa para a instalação

Embora o Chrome OS Flex seja significativamente mais leve que o Windows ou distribuições mais robustas do Linux, seu laptop precisa atender a alguns requisitos mínimos para garantir uma boa experiência.

Para rodar o sistema, você precisará de um processador x64 da Intel ou AMD, além de 4GB de memória RAM e um mínimo de 16GB de espaço livre para armazenamento. Além disso, você necessita de uma conexão de internet, já que muitos dos recursos do sistema são executados online.

Importante: a instalação exige o uso de um pendrive de, pelo menos, 8GB para criar a unidade de boot (inicialização). Use uma unidade vazia, visto que o processo apagará todo o conteúdo do dispositivo.

Passo 1: criando o pendrive inicializável com o ChromeOS Flex

Para começar a dar vida nova ao seu laptop, você precisa de outro computador que funcione para criar o disco de instalação. O processo é simples e utiliza uma ferramenta do Google.

Obtenha o utilitário: o primeiro passo envolve a instalação da extensão gratuita "Utilitário de recuperação do Chromebook" no seu navegador Google Chrome (ou em outros compatíveis, como o Microsoft Edge). Pesquise-a na Chrome Web Store ou acesse a página e clique em "Instalar".

o primeiro passo envolve a instalação da extensão gratuita "Utilitário de recuperação do Chromebook" no seu navegador Google Chrome (ou em outros compatíveis, como o Microsoft Edge). Pesquise-a na Chrome Web Store ou acesse a página e clique em "Instalar". Inicie a criação: após instalar, acesse o utilitário (geralmente por meio do ícone de peça de quebra-cabeça no canto superior direito do navegador). Em seguida, clique em "vamos começar" depois de plugar o pendrive (de 8GB ou mais) no computador.



após instalar, acesse o utilitário (geralmente por meio do ícone de peça de quebra-cabeça no canto superior direito do navegador). Em seguida, clique em "vamos começar" depois de plugar o pendrive (de 8GB ou mais) no computador. Selecione o sistema: na próxima tela, identifique o equipamento. No campo “fabricante”, escolha “Google Chrome OS Flex” e, no campo “produto”, selecione “Chrome OS Flex”. Posteriormente, clique em "continuar".



na próxima tela, identifique o equipamento. No campo “fabricante”, escolha “Google Chrome OS Flex” e, no campo “produto”, selecione “Chrome OS Flex”. Posteriormente, clique em "continuar". Escolha a unidade: agora, selecione o pendrive correto no campo "Selecione a mídia que você quer usar" e clique em "continuar".



agora, selecione o pendrive correto no campo "Selecione a mídia que você quer usar" e clique em "continuar". Atenção à formatação: o utilitário apresentará um aviso de que todos os dados do pendrive serão apagados. Certifique-se de que não há nada importante na unidade antes de clicar em "Criar agora" para iniciar o processo.



o utilitário apresentará um aviso de que todos os dados do pendrive serão apagados. Certifique-se de que não há nada importante na unidade antes de clicar em "Criar agora" para iniciar o processo. Aguarde a conclusão: o processo fará o download, a extração e a verificação dos dados. Não remova o pendrive, não desligue o notebook nem desconecte da rede durante este tempo. Ao final, você verá o aviso de que "sua mídia de recuperação está pronta".



Passo 2: instalando o ChromeOS Flex no seu notebook velho

Com o pendrive pronto, você pode ir para o laptop antigo para fazer a instalação.