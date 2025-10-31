Notebook lento e travando? Veja dica simples para deixar seu laptop novo
Descubra como o sistema gratuito do Google pode dar uma vida nova ao seu laptop antigo
Agência Correio
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 05:00
Aprenda a instalar o Chrome OS Flex para ressuscitar PCs limitados Crédito: Freepik
Você tem um notebook antigo, parado na gaveta, acumulando poeira e se tornando um futuro lixo eletrônico? Não está sozinho. Com a chegada de sistemas modernos como o Windows 11, muitos equipamentos mais velhos acabam aposentados, pois não conseguem cumprir as exigências mínimas de hardware.
No entanto, existe uma solução leve e gratuita que pode dar uma "segunda chance" ao seu companheiro digital.
Tecnologia
1 de 13
Com a tecnologia, dá para comandar diversos ambientes da casa (Imagem: Kitreel | Shutterstock) por Imagem: Kitreel | Shutterstock
O Google oferece o Chrome OS Flex, um sistema operacional desenhado para ser eficiente e compatível com hardware mais modesto. Ele é ideal para tarefas básicas, como navegar na internet, assistir a vídeos e criar documentos, e o melhor: é fácil de instalar e não custa nada.
Com a crescente preocupação ambiental — o volume mundial de lixo eletrônico aumentou 82% entre 2010 e 2022, de acordo com uma pesquisa da Universidade das Nações Unidas —, reaproveitar equipamentos antigos se torna uma ação importante. Acompanhe nosso guia e aprenda a instalar o Chrome OS Flex para resgatar seu laptop e ainda fazer sua parte pelo planeta!
Requisitos mínimos: o que você precisa para a instalação
Embora o Chrome OS Flex seja significativamente mais leve que o Windows ou distribuições mais robustas do Linux, seu laptop precisa atender a alguns requisitos mínimos para garantir uma boa experiência.
Para rodar o sistema, você precisará de um processador x64 da Intel ou AMD, além de 4GB de memória RAM e um mínimo de 16GB de espaço livre para armazenamento. Além disso, você necessita de uma conexão de internet, já que muitos dos recursos do sistema são executados online.
Importante: a instalação exige o uso de um pendrive de, pelo menos, 8GB para criar a unidade de boot (inicialização). Use uma unidade vazia, visto que o processo apagará todo o conteúdo do dispositivo.
Passo 1: criando o pendrive inicializável com o ChromeOS Flex
Para começar a dar vida nova ao seu laptop, você precisa de outro computador que funcione para criar o disco de instalação. O processo é simples e utiliza uma ferramenta do Google.
Obtenha o utilitário: o primeiro passo envolve a instalação da extensão gratuita "Utilitário de recuperação do Chromebook" no seu navegador Google Chrome (ou em outros compatíveis, como o Microsoft Edge). Pesquise-a na Chrome Web Store ou acesse a página e clique em "Instalar".
Inicie a criação: após instalar, acesse o utilitário (geralmente por meio do ícone de peça de quebra-cabeça no canto superior direito do navegador). Em seguida, clique em "vamos começar" depois de plugar o pendrive (de 8GB ou mais) no computador.
Selecione o sistema: na próxima tela, identifique o equipamento. No campo “fabricante”, escolha “Google Chrome OS Flex” e, no campo “produto”, selecione “Chrome OS Flex”. Posteriormente, clique em "continuar".
Escolha a unidade: agora, selecione o pendrive correto no campo "Selecione a mídia que você quer usar" e clique em "continuar".
Atenção à formatação: o utilitário apresentará um aviso de que todos os dados do pendrive serão apagados. Certifique-se de que não há nada importante na unidade antes de clicar em "Criar agora" para iniciar o processo.
Aguarde a conclusão: o processo fará o download, a extração e a verificação dos dados. Não remova o pendrive, não desligue o notebook nem desconecte da rede durante este tempo. Ao final, você verá o aviso de que "sua mídia de recuperação está pronta".
Passo 2: instalando o ChromeOS Flex no seu notebook velho
Com o pendrive pronto, você pode ir para o laptop antigo para fazer a instalação.
Conecte e prepare o boot: conecte o pendrive no notebook velho. O próximo passo é fazer o computador iniciar (dar o boot) a partir dele, e não do disco rígido interno.
Acesse a bios/boot: você precisa entrar na BIOS do laptop ou no Menu de Boot. Essa tecla varia por fabricante, mas geralmente é F2 ou F12 — ligue o equipamento e comece a pressionar a tecla correta (você pode pesquisar o modelo do seu notebook para confirmar).
Inicie pelo USB: selecione a unidade USB/pendrive como a opção prioritária de boot e salve a alteração. O notebook será reiniciado. Se tudo der certo, ele iniciará com a tela de boas-vindas do Chrome OS Flex.
Configure o idioma: na tela de boas-vindas, altere o idioma e o método de entrada para português (Brasil) e clique em "ok".
Instalar ou testar: você terá duas opções: “Instalar Chrome OS Flex” e “Testar primeiro”.
Testar primeiro é uma ótima opção para experimentar o sistema diretamente do pendrive sem modificar o disco do notebook — porém, o desempenho pode ser limitado.
Instalar ChromeOS Flex iniciará a formatação do seu HD ou SSD e aplicará o sistema.
Confirme a instalação: ao escolher instalar, uma nova janela será aberta, reforçando que todos os dados do disco rígido serão apagados. Se estiver certo de que não há arquivos importantes, clique em confirmar para avançar.
Finalização: agora é só aguardar a instalação ser concluída. Após isso, retire o pendrive e espere o notebook reiniciar para começar as configurações iniciais do Chrome OS Flex.