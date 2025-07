ALIMENTAÇÃO

Nutricionista explica por que o brócolis é anti-inflamatório, mesmo provocando gases

Composto presente no vegetal ajuda a combater inflamações e toxinas do organismo

Agência Correio

Publicado em 4 de julho de 2025 às 14:30

O brócolis também é conhecido por retardar o envelhecimento celular Crédito: Freepik

O brócolis é um dos vegetais mais completos em termos nutricionais. Embora muitas pessoas associem seu consumo ao desconforto intestinal e à formação de gases, ele traz uma série de benefícios à saúde que fazem valer a pena colocá-lo no prato. >

De acordo com a nutricionista Sandra Moñino, o brócolis é, na verdade, “um dos vegetais com maior ação anti-inflamatória”, contrariando a fama de vilão do sistema digestivo.>

Por que o brócolis é anti-inflamatório?

Em um vídeo no TikTok, a nutricionista explicou que essa ação vem da alta concentração de sulforafano, um antioxidante natural com forte potencial anti-inflamatório. Esse composto já foi estudado e comprovado em publicações científicas, como uma pesquisa de 2020 divulgada na revista Antioxidants.>

O sulforafano ajuda a combater inflamações, eliminar toxinas e metais pesados, e ainda contribui para melhorar a sensibilidade à insulina — o que torna o vegetal um aliado no combate a doenças metabólicas, como a diabetes tipo 2.>

Além disso, o brócolis também é conhecido por retardar o envelhecimento celular, graças à sua capacidade de neutralizar os radicais livres que danificam as células ao longo do tempo.>

E os gases?

Ainda assim, é verdade que o vegetal pode causar desconforto digestivo em algumas pessoas. Isso acontece devido ao seu alto teor de fibras e à presença de oligossacarídeos, compostos que fermentam no intestino.>

Mesmo com esse efeito colateral, Sandra reforça que os benefícios superam as desvantagens. Ela recomenda o consumo regular do vegetal, especialmente para quem deseja manter a saúde em dia e prevenir inflamações no corpo.>