O Boticário lança óleo que imita bolsa térmica e outros produtos para aliviar sintomas menstruais

Fernanda Varela
Publicado em 9 de março de 2026 às 20:51
A perfumaia O Boticário anunciou uma nova linha de produtos específica para quem vive a fase mentrual. Batizada de 'Cuide-se Bem Cereja de Fases', a coleção tem itens que acompanham as dificuldades vividas ao longo do período.
Ao todo, são 10 produtos, entre eles sabonete líquido para corpo e rosto, loção hidratante, óleo térmico indicado para o período de tensão pré-menstrual, creme relaxante, adesivo secativo para acne e body splash.
O Boticário lança produtos para quem sofre com efeitos da menstruação
Segundo a marca, o desenvolvimento dos produtos considerou sintomas relatados por mulheres ao longo do ciclo. Uma pesquisa feita com 1.200 mulheres entre 14 e 65 anos identificou que cólicas, inchaço, dores de cabeça e tensão pré-menstrual estão entre os sintomas mais frequentes.
De acordo com o levantamento, 69% das mulheres de 16 a 24 anos relatam cólicas menstruais. Entre 25 e 34 anos, o índice é de 63%. A tensão pré-menstrual aparece em mais de 65% das respostas.
Durante o ciclo, 53% das entrevistadas disseram sentir inchaço e 49% relatam dores de cabeça. O estudo também aponta que 66% das mulheres recorrem principalmente a medicamentos para lidar com os sintomas.
A nova linha passa a integrar o portfólio da marca Cuide-se Bem e está disponível nas lojas físicas, no site e no aplicativo do Boticário.