O Boticário lança óleo que imita bolsa térmica e outros produtos para aliviar sintomas menstruais

Veja os produtos da coleção

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de março de 2026 às 20:51

Cólica menstrual
Cólica menstrual Crédito: Reprodução

A perfumaia O Boticário anunciou uma nova linha de produtos específica para quem vive a fase mentrual. Batizada de 'Cuide-se Bem Cereja de Fases', a coleção tem itens que acompanham as dificuldades vividas ao longo do período.

Ao todo, são 10 produtos, entre eles sabonete líquido para corpo e rosto, loção hidratante, óleo térmico indicado para o período de tensão pré-menstrual, creme relaxante, adesivo secativo para acne e body splash.

O Boticário lança produtos para quem sofre com efeitos da menstruação

Produtos são pensados para quem sofre com efeitos da menstruação
Produtos são pensados para quem sofre com efeitos da menstruação por Divulgação
Produtos são pensados para quem sofre com efeitos da menstruação por Divulgação
Produtos são pensados para quem sofre com efeitos da menstruação por Divulgação
Produtos são pensados para quem sofre com efeitos da menstruação por Divulgação
Produtos são pensados para quem sofre com efeitos da menstruação por Divulgação
Produtos são pensados para quem sofre com efeitos da menstruação por Divulgação
Produtos são pensados para quem sofre com efeitos da menstruação por Divulgação
1 de 8
Produtos são pensados para quem sofre com efeitos da menstruação por Divulgação

Segundo a marca, o desenvolvimento dos produtos considerou sintomas relatados por mulheres ao longo do ciclo. Uma pesquisa feita com 1.200 mulheres entre 14 e 65 anos identificou que cólicas, inchaço, dores de cabeça e tensão pré-menstrual estão entre os sintomas mais frequentes.

De acordo com o levantamento, 69% das mulheres de 16 a 24 anos relatam cólicas menstruais. Entre 25 e 34 anos, o índice é de 63%. A tensão pré-menstrual aparece em mais de 65% das respostas.

Durante o ciclo, 53% das entrevistadas disseram sentir inchaço e 49% relatam dores de cabeça. O estudo também aponta que 66% das mulheres recorrem principalmente a medicamentos para lidar com os sintomas.

A nova linha passa a integrar o portfólio da marca Cuide-se Bem e está disponível nas lojas físicas, no site e no aplicativo do Boticário.

