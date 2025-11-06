O dia de hoje (6 de novembro) promete reviravoltas; veja sua cor e número da sorte e o que eles revelam

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 6 de novembro de 2025 às 09:00
O dia de hoje, 6 de novembro, chega com um toque de intensidade e renovação. Enquanto alguns signos sentem o peso das responsabilidades profissionais, outros encontram inspiração em pequenos gestos e conquistas cotidianas. As cores e números da sorte desta quinta-feira servem como lembretes simbólicos de equilíbrio, autoconfiança e boas escolhas ao longo do dia. Veja a previsão "Hindustan Times".
Áries: O trabalho pode cobrar mais energia e dedicação, mas o reconhecimento será proporcional ao esforço. Um clima acolhedor em casa trará leveza e renovação emocional.
Cor da sorte: Cinza
Número da sorte: 4
Touro: Valorize o descanso e o prazer nas pequenas coisas. Analise bem investimentos antes de agir e mantenha constância no trabalho - o resultado virá.
Cor da sorte: Creme
Número da sorte: 6
Veja as características dos signos
Gêmeos: Novas ideias impulsionam a produtividade e facilitam decisões importantes. Reserve tempo para cuidar de si e equilibrar corpo e mente.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 1
Câncer: O lar se torna fonte de conforto e segurança. Pequenas melhorias na rotina podem trazer mais estabilidade financeira e emocional.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 7
Leão: Sua confiança cresce com o avanço de projetos pessoais. Colaborações bem escolhidas podem ampliar seu alcance e fortalecer sua imagem.
Cor da sorte: Vermelho claro
Número da sorte: 9
A criança de cada signo
Virgem: Um imprevisto doméstico pode exigir atenção, mas nada que abale seu equilíbrio. A produtividade aumenta quando você foca no essencial.
Cor da sorte: Pêssego
Número da sorte: 11
Libra: O corpo pede pausas e descanso. Tenha paciência com mudanças no trabalho e evite decisões impulsivas em finanças.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 8
Escorpião: A motivação está em alta; aproveite para consolidar planos e mostrar suas ideias. Conversas familiares podem fortalecer laços.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 22
Sagitário: Persistência e foco trazem bons frutos, especialmente em questões profissionais. Ajustes simples em casa podem melhorar o clima geral.
Cor da sorte: Rosa-claro
Número da sorte: 5
Capricórnio: O dia pede atenção aos limites - físicos e emocionais. Busque apoio em quem confia e não carregue tudo sozinho.
Cor da sorte: Açafrão
Número da sorte: 17
Aquário: O ritmo acelera no trabalho, mas a clareza nas metas faz tudo fluir melhor. Uma conversa leve em família pode renovar o astral.
Cor da sorte: Bordô
Número da sorte: 18
Peixes: O momento favorece o crescimento profissional e o equilíbrio emocional. A energia do dia inspira empatia e boas decisões.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 3