DICAS DE LIMPEZA

O melhor método para remover musgo da sua casa leva apenas 15 minutos

O musgo cresce em silêncio e pode transformar superfícies comuns em áreas de risco

Agência Correio

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 16:00

Um método acessível promete eliminar o musgo em poucos minutos Crédito: Freepik

Quase invisível no começo, o musgo se instala aos poucos e muda completamente o ambiente. Quando percebido, já exige atenção para evitar problemas maiores.

Além de afetar a aparência, o musgo pode comprometer a segurança. Um método rápido e simples surge como alternativa eficaz.

A solução não exige esforço excessivo nem produtos caros. Com uma combinação acessível, o musgo pode ser eliminado antes de se espalhar.

Limpeza e faxina são fundamentais 1 de 6

O crescimento do musgo está diretamente ligado à umidade e à falta de luz solar. Esses fatores criam o ambiente ideal para sua proliferação.

Com o tempo, a superfície afetada se torna mais áspera e irregular. A água retida acelera esse processo e dificulta a limpeza.

Em dias úmidos, o problema se intensifica. O musgo deixa o local escorregadio, aumentando o risco de acidentes domésticos.

Quando o descuido vira um risco real

No início, o musgo pode parecer apenas um detalhe visual. Porém, sua permanência prolongada traz impactos práticos.

Além de comprometer a aderência, ele favorece o desgaste das superfícies. Isso gera custos extras e mais trabalho de manutenção.

Por isso, a remoção precoce é fundamental. Quanto antes o musgo for eliminado, mais simples e eficiente é o processo.

O passo a passo que resolve rapidamente

De acordo com Daniel Scholfield, diretor da The Expert Gate Company e especialista em paisagismo, existe uma solução fácil que “funciona como mágica”.

A orientação é misturar bicarbonato de sódio ou vinagre branco com água quente. A aplicação deve ser feita diretamente sobre o musgo.

Após cerca de 15 minutos, o musgo começa a se soltar. Evitar deixar a mistura por mais tempo ajuda a preservar a superfície. Depois, é só esfregar e enxaguar.

Estratégias para evitar o retorno do musgo

Depois da limpeza, manter o ambiente seco é essencial. A redução da umidade dificulta o reaparecimento do musgo.

Também é importante observar áreas menos iluminadas. A limpeza periódica nesses pontos ajuda a manter o resultado por mais tempo.