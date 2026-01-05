O melhor método para remover musgo da sua casa leva apenas 15 minutos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 16:00
Quase invisível no começo, o musgo se instala aos poucos e muda completamente o ambiente. Quando percebido, já exige atenção para evitar problemas maiores.
Além de afetar a aparência, o musgo pode comprometer a segurança. Um método rápido e simples surge como alternativa eficaz.
A solução não exige esforço excessivo nem produtos caros. Com uma combinação acessível, o musgo pode ser eliminado antes de se espalhar.
Limpeza e faxina são fundamentais
O crescimento do musgo está diretamente ligado à umidade e à falta de luz solar. Esses fatores criam o ambiente ideal para sua proliferação.
Com o tempo, a superfície afetada se torna mais áspera e irregular. A água retida acelera esse processo e dificulta a limpeza.
Em dias úmidos, o problema se intensifica. O musgo deixa o local escorregadio, aumentando o risco de acidentes domésticos.
No início, o musgo pode parecer apenas um detalhe visual. Porém, sua permanência prolongada traz impactos práticos.
Além de comprometer a aderência, ele favorece o desgaste das superfícies. Isso gera custos extras e mais trabalho de manutenção.
Por isso, a remoção precoce é fundamental. Quanto antes o musgo for eliminado, mais simples e eficiente é o processo.
De acordo com Daniel Scholfield, diretor da The Expert Gate Company e especialista em paisagismo, existe uma solução fácil que “funciona como mágica”.
A orientação é misturar bicarbonato de sódio ou vinagre branco com água quente. A aplicação deve ser feita diretamente sobre o musgo.
Após cerca de 15 minutos, o musgo começa a se soltar. Evitar deixar a mistura por mais tempo ajuda a preservar a superfície. Depois, é só esfregar e enxaguar.
Depois da limpeza, manter o ambiente seco é essencial. A redução da umidade dificulta o reaparecimento do musgo.
Também é importante observar áreas menos iluminadas. A limpeza periódica nesses pontos ajuda a manter o resultado por mais tempo.
Como resume o especialista em entrevista ao portal francês Linternaute, “assim que todo o musgo for removido, você terá uma superfície perfeitamente limpa e com aparência de nova”. Um cuidado simples que faz diferença no dia a dia.