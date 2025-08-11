O perigo escondido no macarrão instantâneo que quase ninguém percebe

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 13:27
Uma pesquisa recente revela que as mulheres são mais suscetíveis aos riscos de doenças cardíacas, derrames e diabetes causados pelo consumo frequente de macarrão instantâneo.
Este estudo, conduzido por especialistas da Baylor University e da Harvard School of Public Health, foca nos hábitos de consumo da Coreia do Sul, país com a maior ingestão desse alimento no mundo.
A descoberta, divulgada no renomado Journal of Nutrition e noticiada pela revista Exame, acende um sinal de alerta, especialmente para o público feminino, sobre os perigos desse alimento prático e popular.
A principal conclusão do estudo aponta para a ligação direta entre o alto consumo de macarrão instantâneo e a síndrome cardiometabólica. Esta condição representa um conjunto de fatores que aumentam drasticamente a chance de problemas graves de saúde.
Conforme explica Hyun Joon Shin, o cientista à frente da investigação, “a síndrome aumenta as chances de problemas graves, como infarto e derrame, além de diabetes.” Isso significa que a saúde do coração e o metabolismo são diretamente impactados.
Características como obesidade abdominal, pressão arterial elevada e níveis de glicose no sangue acima do normal são indicativos da síndrome. Infelizmente, o consumo de macarrão instantâneo pode agravar esses fatores de risco para muitas pessoas.
Ainda mais preocupante é o fato de que as mulheres enfrentam um risco aumentado. A explicação para essa diferença de gênero está na presença do bisfenol (BPA), uma substância química encontrada nas embalagens de plástico e isopor do macarrão instantâneo.
O BPA age como um potente desregulador endócrino, interferindo diretamente no estrogênio, um hormônio feminino crucial que controla a ovulação e outras funções corporais essenciais. Sua ação pode comprometer o equilíbrio hormonal.
No Brasil, o bisfenol (BPA) é proibido em produtos como mamadeiras e chupetas por representar um alto risco à saúde de crianças. No entanto, sua presença ainda é permitida em outras embalagens de alimentos e bebidas, expondo consumidores adultos diariamente.
Mesmo sabendo dos riscos, é possível incorporar alimentos nutritivos e reduzir os malefícios do macarrão instantâneo, caso o consumo não possa ser totalmente evitado. Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na sua alimentação.
A nutricionista Rosana Farah, conforme orientação do portal Minha Vida, sugere algumas estratégias inteligentes. Comece preparando seu próprio tempero, evitando os industrializados, e adicione abundância de legumes e verduras frescas ao seu prato.
Outras dicas importantes incluem investir em molhos caseiros saudáveis, usar azeite de oliva extra virgem e complementar a refeição com proteínas magras. Essas atitudes simples tornam o alimento mais nutritivo e menos prejudicial, promovendo sua saúde.