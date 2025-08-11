SAÚDE

O perigo escondido no macarrão instantâneo que quase ninguém percebe

Descubra a substância na embalagem que afeta o estrogênio feminino

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 13:27

Saiba como proteger sua saúde hormonal ao consumir seu prato instantâneo Crédito: Freepik

Uma pesquisa recente revela que as mulheres são mais suscetíveis aos riscos de doenças cardíacas, derrames e diabetes causados pelo consumo frequente de macarrão instantâneo.

Este estudo, conduzido por especialistas da Baylor University e da Harvard School of Public Health, foca nos hábitos de consumo da Coreia do Sul, país com a maior ingestão desse alimento no mundo.

A descoberta, divulgada no renomado Journal of Nutrition e noticiada pela revista Exame, acende um sinal de alerta, especialmente para o público feminino, sobre os perigos desse alimento prático e popular.

A conexão entre o lámen e síndrome cardiometabólica

A principal conclusão do estudo aponta para a ligação direta entre o alto consumo de macarrão instantâneo e a síndrome cardiometabólica. Esta condição representa um conjunto de fatores que aumentam drasticamente a chance de problemas graves de saúde.

Conforme explica Hyun Joon Shin, o cientista à frente da investigação, “a síndrome aumenta as chances de problemas graves, como infarto e derrame, além de diabetes.” Isso significa que a saúde do coração e o metabolismo são diretamente impactados.

Características como obesidade abdominal, pressão arterial elevada e níveis de glicose no sangue acima do normal são indicativos da síndrome. Infelizmente, o consumo de macarrão instantâneo pode agravar esses fatores de risco para muitas pessoas.

Bisfenol (bpa): o vilão invisível para elas

Ainda mais preocupante é o fato de que as mulheres enfrentam um risco aumentado. A explicação para essa diferença de gênero está na presença do bisfenol (BPA), uma substância química encontrada nas embalagens de plástico e isopor do macarrão instantâneo.

O BPA age como um potente desregulador endócrino, interferindo diretamente no estrogênio, um hormônio feminino crucial que controla a ovulação e outras funções corporais essenciais. Sua ação pode comprometer o equilíbrio hormonal.

No Brasil, o bisfenol (BPA) é proibido em produtos como mamadeiras e chupetas por representar um alto risco à saúde de crianças. No entanto, sua presença ainda é permitida em outras embalagens de alimentos e bebidas, expondo consumidores adultos diariamente.

Dicas para consumir macarrão instantâneo com consciência

Mesmo sabendo dos riscos, é possível incorporar alimentos nutritivos e reduzir os malefícios do macarrão instantâneo, caso o consumo não possa ser totalmente evitado. Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na sua alimentação.

A nutricionista Rosana Farah, conforme orientação do portal Minha Vida, sugere algumas estratégias inteligentes. Comece preparando seu próprio tempero, evitando os industrializados, e adicione abundância de legumes e verduras frescas ao seu prato.