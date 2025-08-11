ELETRODOMÉSTICOS

Você coloca panela na geladeira? Saiba como isso faz mal para você

Descubra os impactos negativos de armazenar panelas na geladeira e proteja sua saúde e eletrodomésticos

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 15:31

Evite prejuízos: O hábito de guardar panelas na geladeira afeta a comida, seus utensílios e até o motor do aparelho Crédito: Freepik

Colocar as panelas diretamente na geladeira é um hábito comum e aparentemente inofensivo, mas guardar a panela na geladeira após as refeições traz sérios riscos. A conveniência de não precisar de outro recipiente esconde problemas que afetam a sua saúde e a vida útil dos seus eletrodomésticos.

Muitos pensam que apenas a temperatura da panela é o problema, mas a questão vai além. A verdade é que a estrutura das panelas não foi projetada para um armazenamento seguro de alimentos no ambiente refrigerado, criando um cenário propício para contaminações e danos.

A falta de um fechamento hermético nas tampas das panelas permite a proliferação de microrganismos. "Como a tampa não fecha de maneira hermética, a panela não vai preservar adequadamente o alimento, podendo haver a contaminação por micro-organismos presentes no refrigerador”, advertiu a nutricionista Marli Brasioli em entrevista à Folha de S.Paulo.

Os impactos de guardar panelas na geladeira

Panelas danificadas

"Materiais como vidro, cerâmica e pedra são mais suscetíveis a choques térmicos devido à sua fragilidade e baixa condutividade térmica”, explicou a professora Viviane Tavares de Moraes à Folha. Isso causa rachaduras e diminui sua vida útil. Panelas de metal, por sua vez, são mais resistentes.

Geladeira sobrecarregada

O calor da panela recém-guardada força o motor da geladeira a trabalhar mais para resfriar. Esse esforço extra aumenta o consumo de energia e reduz a eficiência do seu eletrodoméstico. Panelas de metal ainda podem riscar as prateleiras.

Saúde em primeiro lugar

O armazenamento incorreto de alimentos em panelas não garante a higiene necessária. Isso facilita a contaminação por bactérias, colocando sua saúde em risco. Portanto, priorize sempre a segurança alimentar.

