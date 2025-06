SAÚDE E ALIMENTAÇÃO

O que comer para perder peso? Macarrão, arroz ou batata? Explicamos de uma vez por todas

Descubra como incluir massas e batatas na sua dieta sem comprometer a balança

Carboidratos são frequentemente vistos como grandes vilões da dieta, levando muitas pessoas a eliminá-los completamente do cardápio . No entanto, nutricionistas esclarecem que o problema não está no carboidrato em si, mas sim no tipo escolhido e na forma como ele é preparado e combinado nas refeições diárias. >

Com as combinações certas e moderação, esses alimentos podem, inclusive, ser aliados no controle do peso. Eles fornecem a energia essencial para o corpo e o cérebro, garantindo que você se sinta saciado e ativo ao longo do dia, evitando picos de fome indesejados.>