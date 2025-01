SE LIGA!

O que é 'Do Job' e de onde surgiu nova gíria? Entenda

Expressão passou a ser usada recentemente, principalmente nas redes sociais

Fernanda Varela

Publicado em 14 de janeiro de 2025 às 16:11

Do Job Crédito: Divulgação

Há poucos meses uma nova gíria passou a fazer parte do vocabulário dos jovens: do job. Mas o que isso significa e de onde veio essa expressão? Bom, em inglês, job significa trabalho. Então, em tradução livre, a expressão quer dizer "do trabalho", mas ela não significa apenas isso.

Usada para se referir a garotas de programa, o termo surgiu com o cantor Grelo, dono do hit 'Só Fé'. O termo “Do Job” aparece em duas canções do goiano. Uma delas é a música “De Graça ou Pagando”, que tem um trecho que diz “Eu tentei ser seu, já que cê não quis/ Então sou das do job agora/ Esquece não”.

A gíria também dá nome à sua parceria com o MC Tuto. “E nunca mais ela me cobrou, só vem pelo love/ Nunca mais ela trabalhou, agora é pelo esporte/ Como é que pode? Como é que pode?/ Conseguir ganhar o coração das do job”, dizem os versos de “Do Job”.