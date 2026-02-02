DICAS

O segredo da vovó para deixar os rejuntes do banheiro e da cozinha brancos de novo

Fuja do vinagre e do álcool: saiba o que realmente funciona para clarear as frestas do seu piso

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 16:00

Especialistas em limpeza doméstica afirmam que o oxigênio ativo é a melhor alternativa atual para solucionar o problema Crédito: Freepik

Manter a casa impecável exige estratégia, especialmente quando o assunto é o rejunte branco. Se você busca um resultado que impressiona sem usar produtos agressivos, preste atenção nestas dicas.

Restaurar a cor original é mais fácil do que aparenta para a maioria das pessoas. Especialistas da área recomendam fortemente o uso de substâncias que contenham o famoso oxigênio ativo.

Produtos como o peróxido conseguem remover manchas que estão em camadas muito profundas. Além disso, essa técnica preserva o material e não prejudica a durabilidade do seu revestimento.

Assim, você evita o aspecto de encardido que costuma incomodar em banheiros e cozinhas. O resultado final certamente deixará o ambiente com uma aparência de recém-reformado e brilhante.

Por que evitar misturas caseiras ácidas no piso

Embora o vinagre e a água sanitária sejam escolhas comuns, eles são prejudiciais ao rejunte. Esses produtos acabam desgastando a proteção que evita a entrada de água nas placas.

O uso frequente torna a superfície porosa e facilita o surgimento de infiltrações graves. Nesse contexto, a água sanitária é uma das principais responsáveis por causar manchas amareladas.

Outro ponto negativo é que ela reage com outros componentes e libera vapores perigosos. Dessa forma, sua saúde pode ser afetada durante a faxina em locais fechados.

Já o álcool é considerado ineficiente para uma limpeza que exige profundidade no material. Por evaporar com muita velocidade, ele não tem tempo suficiente para agir contra a gordura.

Além disso, o vinagre age como um agente corrosivo no cimento entre as cerâmicas. Com o tempo, essa corrosão destrói o acabamento e obriga o morador a refazer o serviço.

A solução eficiente e segura para sua casa

Especialistas em limpeza doméstica afirmam que o oxigênio ativo é a melhor alternativa atual para solucionar o problema. Você pode fazer misturas amenas utilizando itens neutros que já possui em sua residência.

Prepare os materiais necessários, como o peróxido de hidrogênio 10 volumes e detergente neutro. Se preferir, use uma pasta de sabão de coco líquido com água oxigenada clareadora.

Existem também produtos prontos em lojas de construção que são específicos para esse fim. Lembre-se sempre de utilizar luvas e manter as janelas abertas para circulação do ar.

Aplique a mistura escolhida sobre o rejunte utilizando um pincel ou um borrifador prático. Deixe o produto agir entre três e dez minutos para que a reação aconteça.

Não permita que o líquido seque no piso antes de realizar a esfregação manual. Utilize uma escova de cerdas médias para garantir que toda a mancha seja removida.

Por fim, finalize o trabalho passando um pano úmido para retirar o excesso de produto. Este método garante um branco total e protege a integridade física do seu lar.