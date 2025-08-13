PEQUENO GIGANTE DOS MARES

O peixe que nasce menor que um grão de arroz e vira um gigante do mar

O Mola mola, com seu corpo achatado e sua impressionante jornada de crescimento, nos lembra que o oceano guarda segredos inimagináveis

Agência Correio

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 14:31

Apesar de sua aparência colossal, este peixe é um gigante gentil. Ele se alimenta de águas-vivas e flutua pacificamente perto da superfície Crédito: Imagem gerada por IA/Animalia

Na natureza, alguns crescimentos são tão impressionantes que parecem ficção. Imagine um peixe que nasce com o tamanho de um grão de arroz e, em sua vida adulta, pode pesar tanto quanto um carro pequeno.

Essa jornada de transformação, do minúsculo ao colossal, é uma das mais fascinantes do reino animal.