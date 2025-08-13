Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O peixe que nasce menor que um grão de arroz e vira um gigante do mar

O Mola mola, com seu corpo achatado e sua impressionante jornada de crescimento, nos lembra que o oceano guarda segredos inimagináveis

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 14:31

Apesar de sua aparência colossal, este peixe é um gigante gentil. Ele se alimenta de águas-vivas e flutua pacificamente perto da superfície
Apesar de sua aparência colossal, este peixe é um gigante gentil. Ele se alimenta de águas-vivas e flutua pacificamente perto da superfície Crédito: Imagem gerada por IA/Animalia

Na natureza, alguns crescimentos são tão impressionantes que parecem ficção. Imagine um peixe que nasce com o tamanho de um grão de arroz e, em sua vida adulta, pode pesar tanto quanto um carro pequeno.

Essa jornada de transformação, do minúsculo ao colossal, é uma das mais fascinantes do reino animal.

Leia o texto na íntegra no site do nosso parceiro Diário do Litoral: www.diariodolitoral.com.br

Mais recentes

Imagem - Chuva de bençãos: saiba quais serão os signos mais sortudos de agosto

Chuva de bençãos: saiba quais serão os signos mais sortudos de agosto
Imagem - Quem é Mizael, humorista conhecido como 'advogado de Alexandre de Moraes'

Quem é Mizael, humorista conhecido como 'advogado de Alexandre de Moraes'
Imagem - Alexandre de Moraes encontra humorista Mizael e dispara: 'Para me defender nos Estados Unidos'

Alexandre de Moraes encontra humorista Mizael e dispara: 'Para me defender nos Estados Unidos'

MAIS LIDAS

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
01

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil
02

TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil

Imagem - Cinco signos terão mudanças importantes a partir de 15 de agosto; veja
03

Cinco signos terão mudanças importantes a partir de 15 de agosto; veja

Imagem - Vale Tudo volta a mudar história original e cria nova personagem para reviravolta
04

Vale Tudo volta a mudar história original e cria nova personagem para reviravolta