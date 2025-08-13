Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 14:31
Na natureza, alguns crescimentos são tão impressionantes que parecem ficção. Imagine um peixe que nasce com o tamanho de um grão de arroz e, em sua vida adulta, pode pesar tanto quanto um carro pequeno.
Essa jornada de transformação, do minúsculo ao colossal, é uma das mais fascinantes do reino animal.
Leia o texto na íntegra no site do nosso parceiro Diário do Litoral: www.diariodolitoral.com.br