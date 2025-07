CASA

O segredo para sua primeira planta está na semente da carambola que você joga fora

O ponto de partida para seu jardim dos sonhos pode estar no seu lixo

A jardinagem não precisa ser um desafio. Com a carambola, você inicia uma jornada verde com facilidade, cultivando uma espécie que, mesmo sem produzir frutos, embeleza qualquer ambiente com sua folhagem vibrante e exótica.>