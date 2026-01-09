Acesse sua conta
O truque barato do TikTok para ganhar espaço no armário vai te surpreender

Com um organizador suspenso, o armário ganha novas “gavetas” e fica mais fácil de manter em ordem

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 15:00

Truque de “faça você mesmo” usa caixas dobráveis para separar roupas e objetos e evitar o acúmulo
Truque de "faça você mesmo" usa caixas dobráveis para separar roupas e objetos e evitar o acúmulo

Organizar um armário pequeno exige mais método do que força. Sem um sistema, o espaço some rápido e tudo vira pilha: roupas dobradas, acessórios, itens de estação e objetos que deveriam ter um lugar fixo.

Uma saída prática é montar um organizador suspenso com caixas dobráveis e removíveis. O conjunto cria armazenamento extra no alto, aproveita ganchos já existentes e coloca ordem onde antes havia só improviso.

Feng Shui e a organização dos quartos

Feng Shui recomenda: nada de fotos tristes no quarto. Preserve a energia do presente (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
Feng Shui: o quarto deve ter paz. Fotos de quem partiu trazem saudade, e não descanso por Costa do Sauípe/Divulgação
Quarto bagunçado, sono pesado. Feng Shui orienta que quarto deve ter ordem e vida nas imagens ao redor por Gerada por IA
Quarto organizado, mente em paz. Feng Shui valoriza espaços leves e harmoniosos por Divulgação/Hotel Morriot
Cama arrumada e espaço limpo trazem paz. Feng Shui vê o quarto como seu templo pessoal (Imagem: Followtheflow | Shutterstock) por Imagem: Followtheflow | Shutterstock
A decoração do quarto do casal pode favorecer o relacionamento (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Bagunça no quarto, confusão na mente. Feng Shui aposta em harmonia visual e energética (Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme) por Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme
Feng Shui diz: seu quarto deve acolher, não pesar. A ordem faz a energia circular melhor (Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme) por Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme
Quando o quarto está bagunçado, a energia trava (Imagem: ninoon | Shutterstock) por Imagem: ninoon | Shutterstock
eng Shui ensina que cada coisa no lugar é caminho aberto para o equilíbrio interior (Projeto: Camila Palladino | Imagem: photonsfotografia) por Projeto: Camila Palladino | Imagem: photonsfotografia
Feng Shui: a energia do quarto começa pela ordem dos objetos (Projeto: Camila Palladino | Imagem: Samanta Martins / MM foto e Imagem) por Projeto: Camila Palladino | Imagem: Samanta Martins / MM foto e Imagem
Os quartos devem ter luzes quentes para um ambiente confortável (Projeto: Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Buzina de Imagem) por
1 de 12
Feng Shui recomenda: nada de fotos tristes no quarto. Preserve a energia do presente (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock

Além disso, o modelo é leve e portátil. Assim, você não fica preso a um único cômodo: se a rotina muda, você transfere as caixas e mantém as categorias, sem precisar começar do zero.

O que você monta e por que dá certo

A estrutura funciona como uma prateleira pendurada com “gavetas” encaixadas. Em seguida, você decide o que vai em cada caixa, separando por função e evitando misturar itens que brigam por espaço.

Como as caixas são dobráveis, elas facilitam guardar e também ajudam em mudanças. Quando você não precisa do conjunto, ele some com facilidade e não vira mais um item ocupando o chão.

O limite de peso também atua a favor. Em vez de lotar até estourar, você seleciona o que realmente precisa estar acessível. Com isso, o armário passa a guardar o essencial, não o excesso.

Uma vez instalado, o organizador vira um “ponto de apoio” do armário. Então, você pode reservar as caixas para peças de uso frequente, itens de treino, acessórios ou aquela categoria que sempre se espalha.

Se quiser um visual mais arrumado, etiquetas resolvem. Ao nomear cada caixa, você evita a clássica “caixa de tudo”, que começa organizada e termina cheia de coisas sem relação entre si.

Esse tipo de divisão também facilita para quem divide o armário. Com categorias claras, cada pessoa sabe onde guardar e onde procurar, o que reduz atrito e economiza tempo no dia a dia.

Não serve só para itens de piscina

A ideia surgiu como suporte para itens de piscina, mas a forma se adapta a quase qualquer necessidade. Em casa, um bom organizador é aquele que muda de função conforme o seu momento.

Você pode usar em quartos, lavanderia ou até em um canto do corredor. Roupas, sapatos, objetos decorativos e materiais de artesanato costumam se beneficiar desse formato, porque ganham um endereço fixo.

Se a sua dor são miudezas, complemente com organizadores menores dentro das caixas. Assim, você cria subcategorias e evita que tudo vire um monte, mesmo quando a caixa está “em ordem”.

Para o organizador durar, equilibre a carga. Coloque itens pesados na base e mantenha itens leves no topo. Dessa forma, você reduz o risco de tombar ou deformar a estrutura com o tempo.

Funciona assim: deixe jeans e tecidos grossos nas caixas inferiores. Em seguida, reserve as superiores para camisetas, roupas íntimas e tecidos leves. O conjunto fica firme e mais fácil de manusear.

Etiquetas deixam a busca mais rápida

Uma etiquetadora facilita encontrar o que você precisa, principalmente quando o item é de criança ou quando você está montando algo para uma ocasião específica. Com etiquetas, o olho bate e já acha.

Outra alternativa é fazer etiquetas no celular com aplicativos gratuitos de design, imprimir e colar. Você consegue padronizar cores e nomes, além de trocar quando as categorias mudarem.

- Pendure a estrutura em um gancho firme e ajuste a altura

- Encaixe as caixas e defina categorias simples e objetivas

- Coloque itens pesados embaixo e leves em cima

- Use etiquetas para manter o padrão e evitar mistura

Com um sistema assim, organizar deixa de ser um evento e vira hábito. Você ganha espaço real, reduz o tempo de procura e mantém o armário funcional, mesmo quando a casa é pequena e a rotina é corrida.

