Os piores filmes, atores e diretores do ano: veja lista de quem ganhou o Framboesa de Ouro 2025

O derivado do universo de Homem-Aranha foi eleito pior filme e pior roteiro do ano

Como manda a tradição, antes da cerimônia do Oscar escolher os melhores filmes do ano, o Framboesa de Ouro escolhe os piores. E olhe que esse ano a disputa foi concorrida. Desta vez, a honraria máxima (ou seria mínima?) ficou com Madame Teia, longa dirigido por S.J. Clarkson que ganhou três troféus na premiação menos desejada de Hollywood.>