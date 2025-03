ESSE DOMINGO

Oscar 2025: saiba como deve ser ordem da entrega das estatuetas por categoria

Cerimônia começará às 21h

Carol Neves

Publicado em 1 de março de 2025 às 10:43

Oscar Crédito: The Academy Awards

O grande dia da cerimônia do Oscar está se aproximando e a ansiedade dos brasileiros é grande com a possibilidade de vitória do longa "Ainda Estou Aqui". Em meio ao Carnaval, muita gente quer saber: se "Ainda estou aqui" (2024) e Fernanda Torres forem vencedores, em que momento da noite essas estatuetas serão anunciadas? >

A ordem das categorias a serem apresentadas no Oscar 2025 será divulgada oficialmente pela Academia de Hollywood apenas no próprio dia da premiação, neste domingo (2), quando os apresentadores receberão o roteiro final da cerimônia. Embora a ordem tradicionalmente coloque as principais categorias nos momentos finais da cerimônia, a definição do que é considerado "mais relevante" pode variar de ano para ano, dependendo do burburinho em torno dos indicados.>

Em 2021, por exemplo, a categoria de melhor ator foi a última a ser anunciada, gerando uma enorme expectativa pela vitória póstuma de Chadwick Boseman, que interpretou o Pantera Negra. No entanto, a estatueta acabou indo para Anthony Hopkins, por seu trabalho em "Meu Pai" (2020).>

Esse embaralhamento na ordem também ocorreu em 2020, quando a categoria de melhor filme internacional foi colocada entre as últimas, em função da forte expectativa em torno de "Parasita". A produção sul-coreana não só levou o prêmio de melhor filme internacional, mas também conquistou o prêmio principal de melhor filme, encerrando a cerimônia de forma impactante.>

Para o Oscar de 2025, especula-se que o mesmo tipo de rearranjo possa acontecer. A disputa acirrada entre "Emilia Pérez" e "Ainda estou aqui", bem como o engajamento gerado pela atuação de Fernanda Torres, pode resultar na revelação das categorias de melhor filme internacional e melhor atriz apenas nos momentos finais da cerimônia, gerando um encerramento de grande expectativa.>