NO PRECINHO

UCI Cinemas terá ingressos por R$ 12 para filmes do Oscar; veja o que está em cartaz

Dez longas estão em exibição

A cerimônia do Oscar 2025, a maior premiação do cinema mundial, será realizada no dia 2 de março no icônico Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A TV Globo vai transmitir a premiação. >