Oscar terá pizza exótica de R$ 1 mil e pipoca de camarão; veja o menu

Cardápio terá 70 opções de comidas, entre entradas, pratos principais e sobremesas

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 16:41

Pizza de salmão com caviar que será servida no Oscar Crédito: Wolfgang Puck Catering/Reprodução

Já parou para pensar o que os atores comem durante o Oscar? A resposta é simples: nada. Calma, a gente explica. É que, durante as 3h de cerimônia, nenhuma comida é servida - mas isso não quer dizer que os artistas passam fome. Existem dois momentos em que é possível comer, antes (quando há pequenos aperitivos, os famosos 'finger foods') e ao fim do evento. E é após a entrega das estatuetas que um verdadeiro banquete começa.>

Organizado pela própria Academia, o Oscar Governors Ball é o “after party” oficial da premiação, que acontece desde 1958. O evento é exclusivo para pouco mais de mil pessoas, entre indicados e convidados especiais, e tem um menu bem diversificado, com nada menos que 70 opções de comidas, entre entradas, pratos principais e sobremesas.>

O chef responsável é o austríaco Wolfgang Puck, que está há 30 anos na função. Ao lado do chef executivo Eric Klein e do chef de confeitaria Garry Larduinat, eles criaram uma gigante variedade de comidas, que vão desde pratos simples a opções mais exóticas. Como a famosa pizza de salmão defumado com caviar. >

Segundo o Guia Michelin, a receita traz tiras finas de salmão inteiro (o peixe é curado e defumado durante quatro dias), temperadas com cravo, folhas de louro, salsa, tomilho e açúcar mascavo. Já a massa é assada com cebola seca ralada e azeite de oliva, para depois ser coberta com crème fraîche infusionada com endro, chalotas, suco de limão, sal e pimenta. >

No Spago, restaurante de Puck, o prato custa US$175, pouco mais de mil reais. Já para o Oscar, a opção vem em clima festivo, em formato das estatuetas.>

Há outras opções simples no menu do Oscar. Em uma das edições, Martin Scorsese solicitou que o menu incluísse um macarrão com molho de tomate e manjericão. Há também torradinhas de couve flor, salada de falafel e até macarrão com queijo. Além de pratos 'diferentões', como a pipoca de camarão que leva um crocante de alho e pimenta.>

A comida mais exótica deste ano é feita de Wagyu, famosa por ser a carne mais cara do mundo. Ela chega a custar, em média, 1 mil dólares o quilo no Japão, país que é o principal produtor da iguaria. Na festa do Oscar, será combinada com purê de batata com wasabi e molho ponzu de acompanhamento.>

Entre as sobremesas, estão sorvetes de chocolate e café, cookie quente de chocolate chip, profiteroles e strudel de maçã.>