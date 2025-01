VIAGEM

Passageiro perde assento na primeira classe para acomodar cachorro e desabafa nas redes sociais

Homem questiona lealdade à companhia aérea após ser realocado em voo para acomodar pet de apoio emocional

Um passageiro ficou extremamente irritado após ter que abrir mão de seu assento na primeira classe para acomodar um cachorro de apoio emocional, situação que ele compartilhou com seus seguidores no Reddit. De acordo com o relato, o homem foi inicialmente promovido para a primeira classe, mas, 15 minutos depois, teve que se mudar para um assento inferior.

“Fui promovido para a primeira classe esta manhã, apenas 15 minutos depois de ser rebaixado (para um assento pior do que o que eu tinha antes). Perguntei à agente do balcão o que estava acontecendo e ela disse ‘algo mudou’”, iniciou o passageiro, descrevendo o desconforto e a surpresa com a situação.

Apesar de sua raiva, o viajante procurou entender o ocorrido. "Então, eu embarquei no avião e vi esse cachorro no meu assento de primeira classe. Falei imediatamente com o suporte e eles disseram: ‘Você pode ser realocado para acomodar animais de serviço’", contou, revelando sua frustração com a mudança inesperada.

O passageiro se sentiu desvalorizado, especialmente por ser um cliente frequente da companhia aérea. "Não tem como esse cachorro ter gastado tanto com essa companhia aérea quanto eu… Que piada. Qual é o sentido de ser leal a esta companhia aérea, sinceramente?", questionou, demonstrando sua insatisfação.