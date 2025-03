RECUPERAÇÃO

Pedro Sampaio atualiza fãs sobre recuperação após cirurgia no joelho: 'A cada dia melhor'

DJ passou por procedimento após acidente em show e precisou cancelar agenda de Carnaval

Heider Sacramento

Publicado em 17 de março de 2025 às 14:58

Pedro Sampaio em recuperação após cirurgia Crédito: Reprodução/Instagram

Pedro Sampaio usou as redes sociais no último domingo (16) para compartilhar com os fãs seu progresso após a cirurgia no joelho. O DJ e produtor musical precisou passar pelo procedimento em fevereiro, um mês após sofrer uma lesão durante um show no Rio de Janeiro. >

Animado com a evolução do tratamento, ele celebrou as melhorias. “A cada dia melhor. A recuperação é gradativa e está fluindo perfeitamente bem. A cicatriz da cirurgia ficou bem pequena, reparem só!”, escreveu.>