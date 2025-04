FAMOSOS

Pedro Sampaio revela conselho inusitado de Anitta e dispara: 'Sou safado'

Cantor disse ainda que não abre mão de morar com os pais

Fernanda Varela

Publicado em 22 de abril de 2025 às 19:21

Pedro Sampaio e Anitta Crédito: Reprodução

De volta ao Brasil após mais uma turnê de sucesso em Portugal, com ingressos esgotados, Pedro Sampaio revelou que recebeu um conselho inusitado e muito precioso de Anitta. Ele conta que a conversa f oi fundamental para que ele repensasse a forma como lida com o dinheiro.>

“Anitta me disse para viver dez vezes abaixo do meu status financeiro. Isso faz sentido pra mim. Então levo uma vida confortável, mas sem exageros”, contou o músico, que acaba de lançar “Bota um funk”, sua quarta colaboração com a cantora.>

Apesar da fama e do ritmo agitado de shows e produções, Pedro mantém os pés no chão. Após conquistar o grande público, deixou o Méier, na Zona Norte do Rio, mas fez questão de levar os pais e a irmã com ele para uma casa espaçosa na Zona Oeste. A propriedade, inclusive, tem valor afetivo: era da avó do artista. “Não abro mão de morar com meus pais”, disse.>

O DJ, que explodiu nas pistas há cerca de seis anos, agora amplia os horizontes e planeja investir em novos ramos, como moda e produtos variados. “Quero empreender com propósito”, afirmou.>

Quando o assunto é música, Pedro Sampaio diz que não busca apenas os grandes hits, mas sim consistência artística. “O público escolhe o verdadeiro sucesso. Eu quero transmitir energia, alegria, brasilidade. Meu som é sobre mistura, sobre festa, sobre diversidade”, explica. Em suas faixas, os ritmos se encontram: funk, axé, pagode e música eletrônica ganham novas formas nas mãos do DJ, que define seu trabalho como “intenso e autêntico”.>