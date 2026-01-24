Acesse sua conta
Planta rara que custa milhares de reais é encontrada em mercado ilegal no Brasil

Nove exemplares da espécie rara foram recuperados em ação de fiscalização na Serra

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 08:00

Veja os detalhes da operação que devolveu mudas valiosas ao seu habitat natural
Veja os detalhes da operação que devolveu mudas valiosas ao seu habitat natural

A vigilância ambiental em Petrópolis impediu que o tráfico de flora retirasse mais uma espécie da natureza. O INEA descobriu nove mudas de uma planta rara escondidas em uma trilha de preservação.

Os técnicos encontraram os vegetais dentro de sacolas plásticas, prontos para o transporte ilegal. Inclusive, a descoberta aconteceu durante um trabalho rotineiro de monitoramento das áreas protegidas.

Flores da Mata Atlântica em risco de extinção

Alvo de alto valor no mercado asiático

A Worsleya procera, ou imperatriz-do-brasil, é o grande alvo dessa rede criminosa internacional. Essa espécie rara possui flores de beleza única e alcança preços exorbitantes no exterior.

Criminosos buscam essas plantas especialmente para atender à demanda de compradores na Ásia. Portanto, o valor de mercado de cada muda pode chegar a cifras de milhares de dólares.

Mudas escondidas em trilha discreta

A apreensão aconteceu no Monumento Natural Estadual da Serra da Maria Comprida na última semana. Guarda-parques localizaram as duas sacolas com as mudas em um trecho bem escondido da mata.

Certamente, os infratores escolheram um ponto estratégico para evitar a detecção imediata pelos visitantes. O trabalho atento dos agentes do Inea foi crucial para identificar o esconderijo improvisado.

Estratégia de ocultação temporária

Os agentes suspeitam que os traficantes deixaram as plantas no local para facilitar a logística. A ideia era buscar o material quando houvesse menos movimento na unidade de conservação.

Assim, os criminosos tentariam passar despercebidos pelas autoridades durante a saída da trilha. Contudo, a equipe de fiscalização agiu antes que os criminosos pudessem retornar para buscar a carga.

Replantio rápido garante sobrevivência

Logo após a recuperação das plantas, o INEA tomou as providências técnicas necessárias. Os especialistas replantaram todos os nove exemplares em um local protegido e monitorado da unidade.

Essa ação imediata ajuda a minimizar o estresse causado pela extração ilegal das raízes. Além disso, o órgão confirmou que manterá a vigilância reforçada para evitar novas tentativas de furto.

Proteção da biodiversidade em foco

A imperatriz-do-brasil corre sério risco de extinção devido à ganância dos traficantes de flora. Além da extração ilegal, a destruição do seu ambiente natural agrava a situação da espécie.

Eventos como este reforçam que a preservação da natureza exige fiscalização rigorosa e apoio popular. Dessa maneira, cada denúncia contribui para manter a fauna e a flora brasileiras vivas.

Natureza

