Planta rara que custa milhares de reais é encontrada em mercado ilegal no Brasil

Nove exemplares da espécie rara foram recuperados em ação de fiscalização na Serra

Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 08:00

Crédito: Charles76/ Wikimedia Commons

A vigilância ambiental em Petrópolis impediu que o tráfico de flora retirasse mais uma espécie da natureza. O INEA descobriu nove mudas de uma planta rara escondidas em uma trilha de preservação.

Os técnicos encontraram os vegetais dentro de sacolas plásticas, prontos para o transporte ilegal. Inclusive, a descoberta aconteceu durante um trabalho rotineiro de monitoramento das áreas protegidas.

Alvo de alto valor no mercado asiático

A Worsleya procera, ou imperatriz-do-brasil, é o grande alvo dessa rede criminosa internacional. Essa espécie rara possui flores de beleza única e alcança preços exorbitantes no exterior.

Criminosos buscam essas plantas especialmente para atender à demanda de compradores na Ásia. Portanto, o valor de mercado de cada muda pode chegar a cifras de milhares de dólares.

Mudas escondidas em trilha discreta

A apreensão aconteceu no Monumento Natural Estadual da Serra da Maria Comprida na última semana. Guarda-parques localizaram as duas sacolas com as mudas em um trecho bem escondido da mata.

Certamente, os infratores escolheram um ponto estratégico para evitar a detecção imediata pelos visitantes. O trabalho atento dos agentes do Inea foi crucial para identificar o esconderijo improvisado.

Estratégia de ocultação temporária

Os agentes suspeitam que os traficantes deixaram as plantas no local para facilitar a logística. A ideia era buscar o material quando houvesse menos movimento na unidade de conservação.

Assim, os criminosos tentariam passar despercebidos pelas autoridades durante a saída da trilha. Contudo, a equipe de fiscalização agiu antes que os criminosos pudessem retornar para buscar a carga.

Replantio rápido garante sobrevivência

Logo após a recuperação das plantas, o INEA tomou as providências técnicas necessárias. Os especialistas replantaram todos os nove exemplares em um local protegido e monitorado da unidade.

Essa ação imediata ajuda a minimizar o estresse causado pela extração ilegal das raízes. Além disso, o órgão confirmou que manterá a vigilância reforçada para evitar novas tentativas de furto.

Proteção da biodiversidade em foco

A imperatriz-do-brasil corre sério risco de extinção devido à ganância dos traficantes de flora. Além da extração ilegal, a destruição do seu ambiente natural agrava a situação da espécie.