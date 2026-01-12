Por que as bananas devem ser lavadas antes de descascar para durar por mais tempo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 19:00
Manter a despensa organizada exige mais do que apenas guardar as compras após o supermercado. No caso da banana, o cuidado começa antes mesmo de você pensar em preparar o seu lanche matinal.
Ignorar a limpeza externa da fruta pode comprometer a durabilidade e a segurança de toda a sua família. Entender o caminho que o alimento percorre ajuda a valorizar cada etapa da higienização doméstica.
Banana madura pode fazer mal à saúde
A casca da banana funciona como um escudo, mas ela retém sujeira do solo e resíduos de defensivos. Sem a limpeza, esses contaminantes passam para a polpa através das facas ou das suas próprias mãos.
Portanto, lavar a fruta reduz drasticamente o risco de infecções silenciosas no dia a dia. Esse gesto preventivo assegura que a polpa nutritiva chegue ao prato livre de bactérias externas indesejadas.
Basta colocar as bananas sob a torneira e usar água corrente para remover as impurezas visíveis. Você não precisa de produtos químicos caros, apenas de uma fricção leve com as mãos ou esponja própria.
Posteriormente, é fundamental secar bem cada unidade com um pano limpo ou papel absorvente. Manter a casca seca após a lavagem evita que fungos aproveitem a umidade para se proliferar rapidamente.
O amadurecimento acelerado ocorre por causa do etileno, um gás que a própria banana produz em excesso. Ele se concentra na ponta do cacho e espalha o sinal de maturação para as outras frutas.
Para retardar esse efeito, envolva a extremidade superior com papel-alumínio ou um plástico resistente. Esse método simples retém o gás e prolonga a vida útil do alimento em quase uma semana.
Escolher o lugar certo para as bananas evita que elas fiquem moles e escuras antes da hora. Busque locais secos e arejados, pois o calor excessivo é o maior inimigo da conservação das frutas.
Além disso, procure separar a banana de itens como o abacate e o kiwi na cozinha. Como todos liberam etileno, a união desses alimentos acelera a deterioração coletiva, gerando perdas desnecessárias de dinheiro.
Se o tempo passou e a casca escureceu, a banana ainda tem grande valor nutricional e culinário. Você pode descascar cada uma e levar ao congelador para usar em sobremesas ou panquecas saudáveis.
Dessa forma, o congelamento atua como um aliado do bolso e da saúde, mantendo as propriedades da fruta. Pequenos hábitos de conservação transformam a rotina na cozinha e garantem refeições muito mais seguras.