ETIQUETA

Por que colocar os cotovelos na mesa é considerado rude na etiqueta?

Tradição nasceu na Idade Média e continua famosa até hoje

Desde a Idade Média, há registros de pessoas repudiando esse ato, visto como inadequado. Um livro do século 17, "A Gentlewoman's Companion", já alertava contra o hábito, considerando-o um "gesto voraz", principalmente para mulheres.>

Mas afinal, qual é a verdadeira razão por trás dessa antiga proibição? Historiadores apontam para cenários medievais onde a convivência à mesa era bem diferente da que conhecemos atualmente, com ambientes e costumes específicos ditando o comportamento.>

Origens medievais da etiqueta

Especialistas tentam entender por que essa ação foi considerada rude por tanto tempo. Há um consenso: o desgosto tem a ver com a grande quantidade de pessoas que comiam na mesma mesa de jantar, um cenário comum em eventos sociais da época.>

Além disso, apoiar o braço na mesa poderia sujar as roupas, que, naquela época, eram extremamente caras e difíceis de limpar. As mulheres, por exemplo, não podiam sequer subir as mangas, pois mostrar os cotovelos era considerado rude e vulgar.>