Por que colocar sal nos alimentos pode aumentar o risco de depressão e ansiedade

Estudo chinês acompanhou mais de 400 mil pessoas e aponta relação entre o tempero e a saúde mental

  Publicado em 26 de setembro de 2025 às 13:01

  • Agência Correio

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 13:01

Substituir o sal pode ser também uma forma de cuidar da saúde mental
Substituir o sal pode ser também uma forma de cuidar da saúde mental

O hábito de adicionar sal de cozinha diariamente às refeições pode trazer consequências que vão além da pressão alta e de problemas cardiovasculares.

Uma pesquisa conduzida pela Universidade Médica de Xinjiang, na China, revelou que pessoas que consumiam sal de forma frequente apresentavam até 40% mais risco de desenvolver depressão e ansiedade.

Já entre os que adicionavam sal apenas ocasionalmente, as chances de desenvolver essas condições ficaram entre 5% e 8%.

Como foi feita a pesquisa

De acordo com os cientistas, o sal influencia na regulação da serotonina e da dopamina, neurotransmissores conhecidos como “hormônios do humor”.

Além disso, o estudo aponta que o condimento pode estar relacionado ao envelhecimento biológico, fator que também impacta a saúde mental.

Os pesquisadores acompanharam mais de 400 mil participantes ao longo de 12 anos. Nesse período, foram identificados 18.678 casos de depressão e 22.017 casos de ansiedade.

Segundo a equipe, este é o primeiro estudo a mostrar efeitos significativos da adição de sal no risco de desenvolver transtornos mentais. Os resultados foram publicados na revista científica Journal of Affective Disorders.

Sal também já foi ligado ao câncer

A relação do consumo frequente de sal com outras doenças já foi apontada por estudos anteriores.

Pesquisadores do Centro de Saúde Pública da MedUni Viena, na Áustria, identificaram que pessoas que costumam acrescentar sal extra à comida pronta têm 40% mais risco de desenvolver câncer de estômago.

O trabalho analisou dados de mais de 470 mil adultos do banco de informações UK Biobank.

Em cerca de 11 anos de acompanhamento, quem relatou adicionar sal sempre ou frequentemente teve 39% mais chance de desenvolver a doença em comparação com aqueles que raramente ou nunca adicionavam.

Alternativas para reduzir o sal no prato

Médicos reforçam há décadas que o excesso de sódio favorece o surgimento da hipertensão, um dos principais fatores de risco para doenças cardíacas.

Por isso, reduzir a quantidade de sal no preparo dos alimentos é essencial. Algumas substituições podem ajudar a manter o sabor dos pratos sem prejudicar a saúde:

  • Alho: versátil e fácil de usar, pode substituir o sal em diversas receitas; 
  • Suco de limão: adiciona frescor e combina com pratos doces ou salgados;
  • Pimenta-do-reino: garante um toque picante e marcante;
  • Vinagre: barato e acessível, traz acidez e realça o sabor dos alimentos.

