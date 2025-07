INVERNO

Por que sentimos mais vontade de fazer xixi no frio? Ciência explica

Resposta está em um mecanismo natural que protege o corpo do frio

Muitas pessoas acham que isso é apenas psicológico, mas é uma reação real do corpo. O fenômeno ajuda o organismo a lidar com o frio de forma eficiente e até vital.

Por que o frio provoca tantas mudanças?

A bexiga fica mais ativa no frio

Para baixar a pressão alta gerada pelo frio, o organismo elimina líquidos através da urina. Como no inverno a gente transpira menos, sobra mais água no corpo para ser descartada pelos rins.

Esse efeito, chamado de diurese por frio, é uma estratégia biológica para manter o equilíbrio do corpo. Ou seja, não é só impressão sua — no frio, a bexiga realmente fica mais ativa.

No calor, o efeito se inverte

Esse mecanismo faz com que, no verão, a bexiga pareça "preguiçosa" e, no inverno, trabalhe mais. É o corpo usando a água de maneiras diferentes, dependendo da estação e das necessidades do momento.