Por que você deve deixar amêndoas de molho antes de comê-las

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 2 de setembro de 2025 às 09:48
Muita gente consome amêndoas no dia a dia, mas poucos sabem que deixá-las de molho antes de comer faz toda a diferença.
O gastroenterologista William Berrebi explica, ao portal francês Voici, que essa prática ajuda a melhorar a absorção dos nutrientes e torna a digestão muito mais fácil.
Amêndoas
Segundo Berrebi, as amêndoas possuem ácido fítico, um composto conhecido como “anti-nutriente”, que dificulta a digestão e impede que o corpo aproveite vitaminas e minerais.
“Esse inibidor enzimático forma um complexo com a enzima e reduz a absorção dos nutrientes”, explica o especialista.
Ao deixar as amêndoas de molho, inicia-se um processo parecido com a germinação, que aumenta o valor nutricional do alimento. As proteínas se multiplicam, as vitaminas se elevam e os minerais ficam mais acessíveis ao organismo.
O especialista recomenda um método simples:
Na manhã seguinte, escorra a água, lave novamente e consuma.
Assim, as amêndoas ficam mais leves, nutritivas e prontas para serem incluídas em lanches ou receitas.
O mesmo processo pode ser aplicado a outras sementes ricas em ácido fítico, como nozes, sementes de abóbora e de girassol. Com esse cuidado, a digestão melhora e o corpo aproveita melhor os nutrientes presentes nesses alimentos.