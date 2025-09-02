Acesse sua conta
Por que você deve deixar amêndoas de molho antes de comê-las

Especialista explica como o simples hábito pode facilitar a digestão e aumentar os nutrientes das amêndoas

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 09:48

Hábito simples pode aumentar nutrientes e facilitar digestão
Hábito simples pode aumentar nutrientes e facilitar digestão

Muita gente consome amêndoas no dia a dia, mas poucos sabem que deixá-las de molho antes de comer faz toda a diferença.

O gastroenterologista William Berrebi explica, ao portal francês Voici, que essa prática ajuda a melhorar a absorção dos nutrientes e torna a digestão muito mais fácil.

Amêndoas

Amêndoas por Shutterstock
Amêndoas por Shutterstock
Amêndoas por Shutterstock
Amêndoas por Shutterstock
Amêndoas por Shutterstock
1 de 5
Amêndoas por Shutterstock

Por que é importante hidratar as amêndoas?

Segundo Berrebi, as amêndoas possuem ácido fítico, um composto conhecido como “anti-nutriente”, que dificulta a digestão e impede que o corpo aproveite vitaminas e minerais.

“Esse inibidor enzimático forma um complexo com a enzima e reduz a absorção dos nutrientes”, explica o especialista.

Ao deixar as amêndoas de molho, inicia-se um processo parecido com a germinação, que aumenta o valor nutricional do alimento. As proteínas se multiplicam, as vitaminas se elevam e os minerais ficam mais acessíveis ao organismo.

Como deixar as amêndoas de molho da forma correta?

O especialista recomenda um método simples:

  1. Coloque um punhado de amêndoas em uma tigela;
  2. Lave bem e cubra com água potável;
  3. Deixe descansar durante a noite;

Na manhã seguinte, escorra a água, lave novamente e consuma.

Assim, as amêndoas ficam mais leves, nutritivas e prontas para serem incluídas em lanches ou receitas.

E quanto a outras sementes oleaginosas?

O mesmo processo pode ser aplicado a outras sementes ricas em ácido fítico, como nozes, sementes de abóbora e de girassol. Com esse cuidado, a digestão melhora e o corpo aproveita melhor os nutrientes presentes nesses alimentos.

